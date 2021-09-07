疫情再起 績優生技股短線強彈 瑞基、台耀可留意

◎證券分析師黃勇文

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1727 中華化 85 22.95 25.50 11.11 21.68 2363 矽統 65 28.80 28.40 -1.39 -2.60 2303 聯電 30 70.00 68.20 -2.57 -5.40 6174 安碁 70 28.50 27.10 -4.91 -9.80 8024 佑華 60 31.05 26.65 -14.17 -26.40 -2.25 -22.53

投組表現：

中華化（1727）表現最佳，受到當沖過熱影響，預期股價需先行止穩後，才有利後續墊高。

佑華（8024）表現最差，受盤勢表現不佳拖累、經歷漲多拉回，需等待股價止穩後才有望向上翻揚。

盤勢預測：

美股6日為勞動節假期休市，亞洲股市7日漲跌表現不一，台股受到新北疫情疑有擴散跡象影響，部分漲多個股紛紛出現拉回。

觀察7日盤面，指標股晶圓雙雄台積電、聯電因漲多回檔修正，盤面陷入震盪。此外，在盤面電子族群紛紛漲多無力下，大盤反倒獲得航運股、防疫概念股、宅經濟概念股強勁支撐，使加權指數力守在季線上，呈現橫盤整理。

展望後市，台股漲價題材不斷，加上本身基本面仍表現不俗，目前的回檔只是漲多修正，預期未來投資人需先行避開股價位於高位階之個股。

此外，航運族群股價7日受到萬海除權息、攻上漲停價領軍下，航運族群全體往上揚。預期航運股股價跌深、股價打底後，才有利於未來股價止穩，展開反彈氣勢。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8121 越峰 71 27.50 29.20 6.18 12.07 3466 致振 136 13.95 13.90 -0.36 -0.68 3037 欣興 14 155.00 148.50 -4.19 -9.10 8028 昇陽半導體 33 57.50 54.20 -5.74 -10.89 6217 中探針 40 48.95 44.55 -8.99 -17.60 -2.62 -26.20

投組表現：

越峰（8121）表現最佳，高純度碳化矽少量出貨，前景佳，股價可望震盪走高。

中探針（6217）表現最差，真無線藍牙耳機及電動車充電樁發展樂觀，後市不看淡，經整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台股7日收跌66點，以17,428點作收，持續於季線附近震盪換手，漲多股與跌深股進行位階調整，類股上因疫情疑慮再起，亞諾法、寶齡富錦、瑞基等生技檢測族群反攻站上月線，航運、面板族群跌深反彈，茂達、禾瑞亞、創惟、九齊、新唐、智原等個股漲多拉回。

操作上弱勢族群宜把握反彈進行減碼，8月營收成長股為首選。另外全球疫情發展及台灣疫情是否受波及仍為市場焦點，績優生技族群短線具備強彈機會，包括上半年每股賺進5元的PCR檢測股瑞基，以及原料藥台耀等。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1727 中華化 80 22.95 25.50 11.11 20.40 2363 矽統 70 28.80 28.40 -1.39 -2.80 6217 中探針 40 48.95 44.55 -8.99 -17.60 6494 九齊 12 172.00 154.50 -10.17 -21.00 6104 創惟 12 160.00 136.00 -15.00 -28.80 -4.98 -49.80

投組表現：

中華化（1727）表現最佳，搶攻電子化學領域，雖股價7日續創逾十年來新高，短線不排除有所震盪，惟在內外資法人心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

創惟（6104）表現最差，股價7日遭逢獲利回吐賣壓襲擊，股價也跟著下殺，短線上將有整理之必要，後續股價只要守穩月線不破，預期經整理後，仍有望上漲。

盤勢預測：

台股7日開高震盪拉回，終場下跌66.43點，跌幅0.38％，收在17,428.87點；櫃買指數亦同步下殺1.75點作收，跌幅0.82％，收在212.92點；三大法人進出方面，外資續買61.51億元，投信續賣15.59億元，自營商續賣21.58億元，惟外資法人於台指期續買715口多單，累計淨空單部位為15,580口，心態呈現謹慎中性偏多。

Delta病毒來勢洶洶，新北市幼兒園發生群聚感染事件，造成台股7日劇烈震盪。不過，面板雙虎股價跌幅已深，短線將有跌深反彈機會可期，惟受致於產業前景不明、上檔壓力沉重下，預期若有反彈，也會遭遇沉重阻力。

此外，還包括晶宏、天鈺、敦泰、矽創、新唐、九齊、盛群、松翰、凌通、禾瑞亞、點序、茂達、類比科、致新、富鼎、尼克森、杰力、璟德等，都隨著營運不確定性增溫、成本壓力攀升下，股價短線若有反彈，逢高則應速速避開為宜。

不過，反觀台積電、聯電、欣興、景碩、南電、創意、智原、環球晶、中美晶、台勝科、合晶等，儘管股價7日震盪拉回，但在產業前景持續看好、內外資法人心態偏多，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，股價7日受題材面激勵大漲的防疫概念股，應暫以跌深反彈視之；至於貨櫃三雄，股價已嚴重超跌，在產業前景持續看好下，短線上將有跌深反彈機會，後續若能迅速拉升至10日線、月線，就可望有一波強彈表現的空間。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2363 矽統 66 28.80 28.40 -1.39 -2.64 3003 健和興 22 93.50 91.20 -2.46 -5.06 2605 新興 55 37.70 36.35 -3.58 -7.43 2637 慧洋-KY 25 81.30 78.20 -3.81 -7.75 3556 禾瑞亞 20 95.30 81.10 -14.90 -28.40 -5.13 -51.28

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，持有聯電2.85億股，潛在獲利豐碩，惟股價7日量縮回測5日均線。

禾瑞亞（3556）表現最差，獲利穩健增長，股價則呈現價跌量縮，回測7月19日的多方缺口。

盤勢預測 ：

台股7日受確診人數上升影響，量縮小跌66點，震盪測試下方季線支撐，所幸10日均線維持走揚且扣抵低點，預料後續仍將維持上揚格局。大盤自16,248點反彈以來漲點已近1,400點，指標進到高檔過熱區，此時適度休息震盪讓指標降溫並非壞事。

航運指數7日大漲6.25％，居類股漲幅之首，只要成交量無法提高，航運與電子的輪流接替架構仍會延續。繼美國Delta病毒確診人數突破4千萬人後，台灣也出現零確診後首度的破口，疫情何時結束仍是末知數，遠距需求依舊強勁，相關個股仍具成長機會。