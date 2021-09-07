疫情再起 績優生技股短線強彈 瑞基、台耀可留意
◎證券分析師黃勇文
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1727
|中華化
|85
|22.95
|25.50
|11.11
|21.68
|2363
|矽統
|65
|28.80
|28.40
|-1.39
|-2.60
|2303
|聯電
|30
|70.00
|68.20
|-2.57
|-5.40
|6174
|安碁
|70
|28.50
|27.10
|-4.91
|-9.80
|8024
|佑華
|60
|31.05
|26.65
|-14.17
|-26.40
|-2.25
|-22.53
投組表現：
中華化（1727）表現最佳，受到當沖過熱影響，預期股價需先行止穩後，才有利後續墊高。
佑華（8024）表現最差，受盤勢表現不佳拖累、經歷漲多拉回，需等待股價止穩後才有望向上翻揚。
盤勢預測：
美股6日為勞動節假期休市，亞洲股市7日漲跌表現不一，台股受到新北疫情疑有擴散跡象影響，部分漲多個股紛紛出現拉回。
觀察7日盤面，指標股晶圓雙雄台積電、聯電因漲多回檔修正，盤面陷入震盪。此外，在盤面電子族群紛紛漲多無力下，大盤反倒獲得航運股、防疫概念股、宅經濟概念股強勁支撐，使加權指數力守在季線上，呈現橫盤整理。
展望後市，台股漲價題材不斷，加上本身基本面仍表現不俗，目前的回檔只是漲多修正，預期未來投資人需先行避開股價位於高位階之個股。
此外，航運族群股價7日受到萬海除權息、攻上漲停價領軍下，航運族群全體往上揚。預期航運股股價跌深、股價打底後，才有利於未來股價止穩，展開反彈氣勢。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8121
|越峰
|71
|27.50
|29.20
|6.18
|12.07
|3466
|致振
|136
|13.95
|13.90
|-0.36
|-0.68
|3037
|欣興
|14
|155.00
|148.50
|-4.19
|-9.10
|8028
|昇陽半導體
|33
|57.50
|54.20
|-5.74
|-10.89
|6217
|中探針
|40
|48.95
|44.55
|-8.99
|-17.60
|-2.62
|-26.20
投組表現：
越峰（8121）表現最佳，高純度碳化矽少量出貨，前景佳，股價可望震盪走高。
中探針（6217）表現最差，真無線藍牙耳機及電動車充電樁發展樂觀，後市不看淡，經整理後有機會再攻。
盤勢預測：
台股7日收跌66點，以17,428點作收，持續於季線附近震盪換手，漲多股與跌深股進行位階調整，類股上因疫情疑慮再起，亞諾法、寶齡富錦、瑞基等生技檢測族群反攻站上月線，航運、面板族群跌深反彈，茂達、禾瑞亞、創惟、九齊、新唐、智原等個股漲多拉回。
操作上弱勢族群宜把握反彈進行減碼，8月營收成長股為首選。另外全球疫情發展及台灣疫情是否受波及仍為市場焦點，績優生技族群短線具備強彈機會，包括上半年每股賺進5元的PCR檢測股瑞基，以及原料藥台耀等。
◎倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1727
|中華化
|80
|22.95
|25.50
|11.11
|20.40
|2363
|矽統
|70
|28.80
|28.40
|-1.39
|-2.80
|6217
|中探針
|40
|48.95
|44.55
|-8.99
|-17.60
|6494
|九齊
|12
|172.00
|154.50
|-10.17
|-21.00
|6104
|創惟
|12
|160.00
|136.00
|-15.00
|-28.80
|-4.98
|-49.80
投組表現：
中華化（1727）表現最佳，搶攻電子化學領域，雖股價7日續創逾十年來新高，短線不排除有所震盪，惟在內外資法人心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。
創惟（6104）表現最差，股價7日遭逢獲利回吐賣壓襲擊，股價也跟著下殺，短線上將有整理之必要，後續股價只要守穩月線不破，預期經整理後，仍有望上漲。
盤勢預測：
台股7日開高震盪拉回，終場下跌66.43點，跌幅0.38％，收在17,428.87點；櫃買指數亦同步下殺1.75點作收，跌幅0.82％，收在212.92點；三大法人進出方面，外資續買61.51億元，投信續賣15.59億元，自營商續賣21.58億元，惟外資法人於台指期續買715口多單，累計淨空單部位為15,580口，心態呈現謹慎中性偏多。
Delta病毒來勢洶洶，新北市幼兒園發生群聚感染事件，造成台股7日劇烈震盪。不過，面板雙虎股價跌幅已深，短線將有跌深反彈機會可期，惟受致於產業前景不明、上檔壓力沉重下，預期若有反彈，也會遭遇沉重阻力。
此外，還包括晶宏、天鈺、敦泰、矽創、新唐、九齊、盛群、松翰、凌通、禾瑞亞、點序、茂達、類比科、致新、富鼎、尼克森、杰力、璟德等，都隨著營運不確定性增溫、成本壓力攀升下，股價短線若有反彈，逢高則應速速避開為宜。
不過，反觀台積電、聯電、欣興、景碩、南電、創意、智原、環球晶、中美晶、台勝科、合晶等，儘管股價7日震盪拉回，但在產業前景持續看好、內外資法人心態偏多，預期後市仍有續漲機會。
選股方面，股價7日受題材面激勵大漲的防疫概念股，應暫以跌深反彈視之；至於貨櫃三雄，股價已嚴重超跌，在產業前景持續看好下，短線上將有跌深反彈機會，後續若能迅速拉升至10日線、月線，就可望有一波強彈表現的空間。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2363
|矽統
|66
|28.80
|28.40
|-1.39
|-2.64
|3003
|健和興
|22
|93.50
|91.20
|-2.46
|-5.06
|2605
|新興
|55
|37.70
|36.35
|-3.58
|-7.43
|2637
|慧洋-KY
|25
|81.30
|78.20
|-3.81
|-7.75
|3556
|禾瑞亞
|20
|95.30
|81.10
|-14.90
|-28.40
|-5.13
|-51.28
投組表現：
矽統（2363）表現最佳，持有聯電2.85億股，潛在獲利豐碩，惟股價7日量縮回測5日均線。
禾瑞亞（3556）表現最差，獲利穩健增長，股價則呈現價跌量縮，回測7月19日的多方缺口。
盤勢預測 ：
台股7日受確診人數上升影響，量縮小跌66點，震盪測試下方季線支撐，所幸10日均線維持走揚且扣抵低點，預料後續仍將維持上揚格局。大盤自16,248點反彈以來漲點已近1,400點，指標進到高檔過熱區，此時適度休息震盪讓指標降溫並非壞事。
航運指數7日大漲6.25％，居類股漲幅之首，只要成交量無法提高，航運與電子的輪流接替架構仍會延續。繼美國Delta病毒確診人數突破4千萬人後，台灣也出現零確診後首度的破口，疫情何時結束仍是末知數，遠距需求依舊強勁，相關個股仍具成長機會。
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