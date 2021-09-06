半導體雖強 選股須選對 3檔月、季線向下交叉

◎證券分析師黃勇文

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1727 中華化 85 22.95 25.20 9.80 19.13 2363 矽統 65 28.80 30.20 4.86 9.10 6174 安碁 70 28.50 28.60 0.35 0.70 2303 聯電 30 70.00 69.90 -0.14 -0.30 8024 佑華 60 31.05 29.00 -6.60 -12.30 1.63 16.33

投組表現：

中華化（1727）表現最佳，第二季淨利增加、營運需求增溫助攻下，獲利可望衝高。

佑華（8024）表現最差，受晶圓代工漲價衝擊，獲利恐稍減，惟未來展望仍持續看好不變。

盤勢預測：

受到上周美國非農就業人數低於市場預期影響，市場預期美國聯準會（Fed）可能升息的時間點將往後遞延，加上預期通膨可能只是暫時性，尚未影響經濟。現階段美股四大指數可望繼續走升，市場投資人預期熱錢尚未回收金融體系，仍將持續助攻台股展開強勢反彈。 選股方面，時序進入9月，蘋果新手機即將發表、車用晶片持續供應下，將有利相關公司營收動能。

展望後市，台股目前由晶圓雙雄台積電、聯電領軍，讓近期電子類股股價表現相對搶眼，預期未來只要權值股台積電能夠守穩600元整數關卡，對多頭而言將非常有利。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3466 致振 136 13.95 15.30 9.68 18.36 8121 越峰 71 27.50 28.65 4.18 8.16 3037 欣興 14 155.00 154.50 -0.32 -0.70 6217 中探針 40 48.95 47.20 -3.58 -7.00 8028 昇陽半導體 33 57.50 55.30 -3.83 -7.26 1.16 11.57

投組表現：

致振（3466）表現最佳，數位機上盒以歐洲市場為主，7月營收年增高，經整理後可望震盪走高，後市不看淡。

昇陽半（8028）表現最差，上半年營收創同期新高，整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台股6日小跌21點，收在17,495點，個股強弱差異大，半導體相關台積電、世界、聯電、矽統相對強勢，ABF及BT載板三雄南電、景碩、欣興亦由上周突破下降反壓後持續攻高；反觀年初漲幅大的族群則面臨修正，包括聯詠、天鈺、矽創等個股月、季線向下交叉，可見本波並非齊漲齊跌架構，選股務必選對邊。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 9/3收盤價(元) 9/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1727 中華化 80 22.95 25.20 9.80 18.00 2363 矽統 70 28.80 30.20 4.86 9.80 6494 九齊 12 172.00 171.50 -0.29 -0.60 6217 中探針 40 48.95 47.20 -3.58 -7.00 6104 創惟 12 160.00 151.00 -5.63 -10.80 0.94 9.40

投組表現：

中華化（1727）表現最佳，搶攻電子化學領域，內外資法人心態積極偏多，股價6日強勢飆漲停，只要短線量價不失控，後市仍有望續揚。

創惟（6104）表現最差，大啖蘋果、非蘋陣營大單，帶動營運成長，雖股價6日量縮震盪拉回，為在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態偏多下，預估只要守穩10日線位置區不破，後市仍有續漲機會。

盤勢預測：

台股6日開平震盪拉回，終場下跌21.62點，跌幅0.12％，收在17,495.3點；櫃買指數亦同步下殺拉1.69點，跌幅0.78％，收在214.67點；三大法人進出方面，外資續買96.02億元，投信轉賣12.51億元，自營商轉賣0.82億元，惟外資法人於台指期轉買3,523口多單，累計淨空單部位為16,296口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖台股6日在內外資法人聯手拉抬晶圓代工台積電、聯電、世界先進，及環球晶、中美晶、世芯-KY等個股下，加權指數盤中一度上漲逾百點。不過，台股未能吸引市場買盤的跟進，甚至在特定人反手調節下，大盤經歷震盪壓回，市場追買意願謹慎。

就過往經驗觀察，每當市場拉抬權值股台積電、聯電、或金融股國泰金、富邦金的時候，都會使投資人出現「拉東出西」疑慮，導致台股6日唯獨晶圓代工股表現相對強勢，其它類股卻下跌居多。

展望後市，在台股慣性改變、10日線及月線等短中期均線順勢扭轉、內外資買盤可望陸續歸隊下，顯見後市行情仍有續往前高「萬八」關卡挑戰的機會。

選股方面，晶圓代工產能吃緊，對晶圓代工廠、矽智財（IP）、ASIC設計、矽晶圓、設備股、封測業者等都可望帶來助益；至於貨櫃航運長榮、陽明及萬海等，主要受制於籌碼因素、清洗融資浮額，但在前景展望持續看好下，一旦籌碼清洗結束後，隨時可望再次上漲，投資人可待轉強機會浮現再行出手。