半導體雖強 選股須選對 3檔月、季線向下交叉
◎證券分析師黃勇文
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1727
|中華化
|85
|22.95
|25.20
|9.80
|19.13
|2363
|矽統
|65
|28.80
|30.20
|4.86
|9.10
|6174
|安碁
|70
|28.50
|28.60
|0.35
|0.70
|2303
|聯電
|30
|70.00
|69.90
|-0.14
|-0.30
|8024
|佑華
|60
|31.05
|29.00
|-6.60
|-12.30
|1.63
|16.33
投組表現：
中華化（1727）表現最佳，第二季淨利增加、營運需求增溫助攻下，獲利可望衝高。
佑華（8024）表現最差，受晶圓代工漲價衝擊，獲利恐稍減，惟未來展望仍持續看好不變。
盤勢預測：
受到上周美國非農就業人數低於市場預期影響，市場預期美國聯準會（Fed）可能升息的時間點將往後遞延，加上預期通膨可能只是暫時性，尚未影響經濟。現階段美股四大指數可望繼續走升，市場投資人預期熱錢尚未回收金融體系，仍將持續助攻台股展開強勢反彈。 選股方面，時序進入9月，蘋果新手機即將發表、車用晶片持續供應下，將有利相關公司營收動能。
展望後市，台股目前由晶圓雙雄台積電、聯電領軍，讓近期電子類股股價表現相對搶眼，預期未來只要權值股台積電能夠守穩600元整數關卡，對多頭而言將非常有利。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3466
|致振
|136
|13.95
|15.30
|9.68
|18.36
|8121
|越峰
|71
|27.50
|28.65
|4.18
|8.16
|3037
|欣興
|14
|155.00
|154.50
|-0.32
|-0.70
|6217
|中探針
|40
|48.95
|47.20
|-3.58
|-7.00
|8028
|昇陽半導體
|33
|57.50
|55.30
|-3.83
|-7.26
|1.16
|11.57
投組表現：
致振（3466）表現最佳，數位機上盒以歐洲市場為主，7月營收年增高，經整理後可望震盪走高，後市不看淡。
昇陽半（8028）表現最差，上半年營收創同期新高，整理後有機會再攻。
盤勢預測：
台股6日小跌21點，收在17,495點，個股強弱差異大，半導體相關台積電、世界、聯電、矽統相對強勢，ABF及BT載板三雄南電、景碩、欣興亦由上周突破下降反壓後持續攻高；反觀年初漲幅大的族群則面臨修正，包括聯詠、天鈺、矽創等個股月、季線向下交叉，可見本波並非齊漲齊跌架構，選股務必選對邊。
◎倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1727
|中華化
|80
|22.95
|25.20
|9.80
|18.00
|2363
|矽統
|70
|28.80
|30.20
|4.86
|9.80
|6494
|九齊
|12
|172.00
|171.50
|-0.29
|-0.60
|6217
|中探針
|40
|48.95
|47.20
|-3.58
|-7.00
|6104
|創惟
|12
|160.00
|151.00
|-5.63
|-10.80
|0.94
|9.40
投組表現：
中華化（1727）表現最佳，搶攻電子化學領域，內外資法人心態積極偏多，股價6日強勢飆漲停，只要短線量價不失控，後市仍有望續揚。
創惟（6104）表現最差，大啖蘋果、非蘋陣營大單，帶動營運成長，雖股價6日量縮震盪拉回，為在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態偏多下，預估只要守穩10日線位置區不破，後市仍有續漲機會。
盤勢預測：
台股6日開平震盪拉回，終場下跌21.62點，跌幅0.12％，收在17,495.3點；櫃買指數亦同步下殺拉1.69點，跌幅0.78％，收在214.67點；三大法人進出方面，外資續買96.02億元，投信轉賣12.51億元，自營商轉賣0.82億元，惟外資法人於台指期轉買3,523口多單，累計淨空單部位為16,296口，心態呈現謹慎中性偏多。
雖台股6日在內外資法人聯手拉抬晶圓代工台積電、聯電、世界先進，及環球晶、中美晶、世芯-KY等個股下，加權指數盤中一度上漲逾百點。不過，台股未能吸引市場買盤的跟進，甚至在特定人反手調節下，大盤經歷震盪壓回，市場追買意願謹慎。
就過往經驗觀察，每當市場拉抬權值股台積電、聯電、或金融股國泰金、富邦金的時候，都會使投資人出現「拉東出西」疑慮，導致台股6日唯獨晶圓代工股表現相對強勢，其它類股卻下跌居多。
展望後市，在台股慣性改變、10日線及月線等短中期均線順勢扭轉、內外資買盤可望陸續歸隊下，顯見後市行情仍有續往前高「萬八」關卡挑戰的機會。
選股方面，晶圓代工產能吃緊，對晶圓代工廠、矽智財（IP）、ASIC設計、矽晶圓、設備股、封測業者等都可望帶來助益；至於貨櫃航運長榮、陽明及萬海等，主要受制於籌碼因素、清洗融資浮額，但在前景展望持續看好下，一旦籌碼清洗結束後，隨時可望再次上漲，投資人可待轉強機會浮現再行出手。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|9/3收盤價(元)
|9/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2363
|矽統
|66
|28.80
|30.20
|4.86
|9.24
|3003
|健和興
|22
|93.50
|97.50
|4.28
|8.80
|2637
|慧洋-KY
|25
|81.30
|77.70
|-4.43
|-9.00
|2605
|新興
|55
|37.70
|35.80
|-5.04
|-10.45
|3556
|禾瑞亞
|20
|95.30
|89.90
|-5.67
|-10.80
|-1.22
|-12.21
投組表現：
矽統（2363）表現最佳，持有聯電2.85億股，轉投資獲利看俏，股價量增價漲續創新高。
禾瑞亞（3556）表現最差，獲利穩健增長，股價回測走揚的10日均線。
盤勢預測 ：
美國8月非農就業人數僅新增23.5萬人，大幅低於預期，對於美國聯準會（Fed）縮表或升息造成更多顧慮，這也是美股仍能維持盤堅的主因。台股6日測試前波高點17,650點壓力區，終場轉跌21點，大盤自8月20日低點反彈以來累計漲點近1,400點，技術指標處在高檔過熱區，震盪降溫並非壞事。
類股方面，波羅的海乾散貨指數（BDI）從8月27日高點起連續修正，漲勢過程適度回檔實屬正常，當舊合約陸續轉換到新合約後，散裝船的營收爆發力才會顯現。但台股量能不如以往動輒6、7千億元，資金輪動對不同產業都會造成影響，隨高盛繼續調高聯電目標價，台積電、世界先進，以及周邊IC設計、ABF載板廠大舉吸金，衝擊航運股的熱度，不耐久盤的投資人停損航運股去追電子股，造成航運指數6日重挫4.92％，居各產業跌幅之首。
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