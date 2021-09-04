張志誠︱新興留意營收利多 健和興前七月財報威

台股上周續彈306點，收在17,516點，摩爾投顧分析師張志誠指出，在下次期貨結算前，大盤都有機會續走多頭格局，選股上聚焦營收成長的半導體與散裝航運個股；本周投資組合前兩大為新興（2605）、健和興（3003），再選入慧洋-KY（2637）、禾瑞亞（3556）與矽統（2363）。



台股本波自低點16,248點一路量縮，卻以驚驚漲方式突破所有均線，仔細觀察技術指標KD值已到過熱區，但過去錯過低點的融資又怕噴出轉而追進，在價量背離的情況下是最不適宜的操作方式。當外資在8月份期貨結算時將主要空單作獲利了結後，整個多方時間至少延續到本月期貨結算，甚至是10月期貨結算，然股市所謂多頭就必須以輪動的狀態前進，投資人謹記不要總在股票拉高後才要搶進賺價差，堅持下跌時鎖定營收會成長公司找買點，才能夠在後續大漲噴出時取得更高的獲利。



類股方面，第一主流依舊環繞在半導體與散裝航運族群，獲法人鎖碼的聯電近期在外資連袂看好下，引動市場開始去追周邊的IC設計族群，啟動比價行情。另外散裝航運股上周跌破多道均線，解讀是否為「假跌破」的依據將回歸產業基本面考量，目前整個海運市場無論貨櫃或散裝輪仍是供不應求，國際運價續揚的氛圍下，台股散裝船的破線背離反而創造新的布局機會。



國際股市方面，美股那斯達克指數上周明顯強過費半指數和道瓊指數，顯見美國科技股相對容易吸引資金進駐。

延伸閱讀