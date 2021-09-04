陳學進︱九齊MCU報價看漲 矽統聯電漲價帶旺

台股3日開高走高，倫元投顧分析師陳學進指出，台股短中期均線，均可望於本周陸續翻揚、形成支撐，後續包括半導體產業、具轉機題材之中小型股、上周洗盤的航運股，均有望表態。本周投資組合前兩大為九齊（6494）、矽統（2363），再選入中探針（6217）、創惟（6104）與中華化（1727）。



台股2日重挫，惟內外資法人3日聯手拉抬晶圓代工台積電、聯電，加上環球晶、中美晶、台勝科、合晶、欣興等個股強漲下，加權指數3日免於下殺的風險。就技術面觀察，台股日前一舉突破10日線、月線、季線，及28日低點16,893點頸線壓力區。不僅成功化解「三尊頭」反轉下殺疑慮，後續更可望隨慣性改變、10日線及月線等短中期均線扭轉下，顯見後市行情仍有續漲機會。



展望後市，預期台股10日線、月線及季線等短中期均線，都可望於本周陸續翻揚、形成支撐，短線若有震盪拉回，都是買進的好機會。



觀察經濟面，受惠AI、5G、高速運算（HPC）、電動車、車用電子等需求百花齊放，且晶圓代工成熟製程產能吃緊。在整體經濟、產業前景仍持續看好下，再配合內外資買盤陸續歸隊、季底法人作帳行情啟動，均有利於台股持續走揚。



選股方面，包括晶圓代工、矽智財（IP）、ASIC設計、矽晶圓、設備、封測等均可期。

此外，在蘋果新機拉貨啟動、電子傳統旺季來臨、投信法人作帳行情下，相關具轉機題材的中小型股，亦有望受拉貨題材帶動。

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