楊基政︱欣興進入拉貨旺季 中探針8月營收續增

台股上周收復季線後橫盤震盪整理，連兩周收紅，以17,516點作收，啟發投顧分析師楊基政認為，台積電（2330）呈V型反轉並配合相關供應鏈及半年報績優生助攻下，大盤在200日均線前止跌後順利展開反攻；本周投資組合前兩大為欣興（3037）、中探針（6217），再選入越峰（8121）、昇陽半導體（8028）與致振（3466）。



此波台股自7月15日18,034點向下修正至8月20日16,248點，修正幅度達1,786點，以「黃金分割率0.618」計算，17,352點為關鍵位置，只要大盤持續站穩17,352點，行情可望由反彈強化成回升行情。尤其權王台積電已攻克8月5日598元高點，具V型反轉契機，加權指數亦出現連續11根高點過高的日K棒，呈現強彈走勢，預料指數於季線震盪後可望再次依循台積電走法。



台股於8月30日以15點向上跳空突破18,034點連結17,643點所形成的下降反壓線，並同時站回季線後，以台積電馬首是瞻，隨台積電全面調漲代工價格，包括先進製程與成熟製程均具一定程度漲幅，後續可望帶動毛利率拉升，同時有望讓相關供應鏈股價陸續反映。



另外資金也將在USB相關族群、金融業、半年報績優生、漲價題材等相關族群間輪動，其中富邦金、國泰金、潤泰全、潤泰新等因壽險獲利加持，上半年業績繳出亮眼佳績，均成功吸引投資買盤進駐，股價欲小不易。操作上以月線作為多空決戰點，守穩月線整理為盤整偏多走法，更有利於強勢指標股領頭創高。

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