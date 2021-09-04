黃勇文︱聯電價格再度調漲 安碁訂單需求大增

台股在晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）帶動下，加權指數持續上揚，不過，證券分析師黃勇文指出，雖台股上攻過程中，成交量卻未能明顯放大，預估4,000億元的成交量將會是台股「上攻關鍵」。本周投資組合前兩大為聯電（2303）、安碁（6174），再選入中華化（1727）、矽統（2363）與佑華（8024）。



美國初請失業金補貼創新冠疫情後新低，助攻美股四大指數2日全面收紅，那斯達克、標普指數雙雙改寫歷史新高，間接助攻台股3日延續多方士氣。



在晶圓雙雄台積電、聯電領軍電子權值股下，加權指數收復季線。觀察盤面，權王台積電自551元一路回升至620元，加上聯電自55元漲到約70元，雙雙扮演主流指標股，成為重要領漲關鍵。此外，新台幣也維持驚驚漲格局，讓熱錢持續在台股中翻轉。



加權指數急彈至前波高點17,643點附近，不過，雖加權指數持續上揚，惟成交量卻未能明顯放大，且上檔套牢賣壓預期不易一次衝破、科技業景氣第四季雜音不斷，預期大盤仍將陷入一段時間震盪整理。



選股方面，台股目前主流仍在半導體產業，包括晶圓代工、封測與IC設計股，都是近期熱門族群。展望後市，在當沖警示政策發酵下，「當沖客」逐步退場，加上貨櫃三雄走勢不如預期，間接影響成交量變化。此外，全球疫情變種病毒持續擴大亦為原因之一，若台股成交量持續萎縮，將無法帶動全體類股上揚。

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