資金靠攏IC設計 散戶選股先看營收成長族群
◎證券分析師黃勇文
|代號
|公司
|張數
|8/27收盤價(元)
|9/2收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3689
|湧德
|50
|38.50
|49.40
|28.31
|54.50
|1762
|中化生
|26
|71.80
|80.00
|11.42
|21.32
|5871
|中租-KY
|7
|263.00
|259.50
|-1.33
|-2.45
|3504
|揚明光
|17
|119.00
|116.00
|-2.52
|-5.10
|4934
|太極
|55
|35.80
|34.20
|-4.47
|-8.80
投組表現：
湧德（3689）表現最佳，法人預估其第三季營收有望創高、毛利率將站穩兩成，下半年繳出優於上半年成績可期。
太極（4934）表現最差，股價受到漲多修正影響，後續恐需等待量縮後，才有望走揚
盤勢預測 ：
台股近期已站穩季線超過三天，雖見到成交量開始回溫，有利行情續揚。不過，外資近期除對權值股積極買超外，資金開始出現外溢現象，也開始往中小型股匯集，即便台股2日出現回檔、摜破季線，預期多方贏面仍大，加權指數適時的拉回其實對多頭有利。
選股方面，台股盤面資金近日來往IC設計族群靠攏情況明顯，加上龍頭股台積電依舊能守穩600元整數關卡，對多頭將是重要的信心指標。
不過，展望後市，建議投資人近期的操作仍應以營收成長的族群為主，並輔以法人買盤積極介入者，預估此類個股將是近期盤面的主流。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|8/27收盤價(元)
|9/2收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6174
|安碁
|50
|25.55
|25.95
|1.57
|2.00
|5905
|南仁湖
|200
|16.35
|16.55
|1.22
|4.00
|8150
|南茂
|20
|56.60
|57.10
|0.88
|1.00
|3583
|辛耘
|23
|67.40
|67.40
|0.00
|0.00
|3264
|欣銓
|40
|69.10
|65.80
|-4.78
|-13.20
投組表現：
安碁（6174）表現最佳，7月營收創同期次高，走勢可望震盪盤堅，後市不看淡。
欣銓（3264）表現最差，7月營收年增逾三成，且上半年每股賺2.37元，預料股價將在月線與前高71.9元區間震盪，勿追高殺低。
盤勢預測：
台股連9日K線高過高，2日收跌154點，留下帶上影線的日黑K棒，屬於站回月、季線後的整理回測。本波個股強弱差異大，好比股王股后兩樣情，矽力KY寫下4,475元新高價；大立光卻在跌破去年3月19日低點後持續探底，可見盈餘成長才是推升股價的關鍵。
整體而言，大盤趨勢緊盯月線位置，若未失守，個股仍有短多可為，包括USB概念股祥碩、創惟持續強勢、射頻IC股宏觀噴出大漲，惟股價短線乖離大後，宜留意追高震盪風險。
◎倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/27收盤價(元)
|9/2收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2303
|聯電
|20
|61.70
|64.00
|3.73
|4.60
|5905
|南仁湖
|200
|16.35
|16.55
|1.22
|4.00
|5483
|中美晶
|5
|190.00
|189.50
|-0.26
|-0.25
|3051
|力特
|300
|10.45
|10.10
|-3.35
|-10.50
|2603
|長榮
|10
|141.00
|129.50
|-8.16
|-11.50
投組表現：
聯電（2303）表現最佳，晶圓代工價格一路看漲至明、後年，雖股價2日走高後拉回，未能力守在高點，短線恐易有震盪，惟在內外資法人大戶心態偏多下，只要守穩10日線及月線不破，預期後市仍將有續漲機會。
長榮（2603）表現最差，股價1日下殺震盪拉回，惟隨運價指數續攀新高下，後市只要能帶量站穩於均線之上，則可望隨時有上漲表現空間。
盤勢預測：
台股2日震盪拉回整理，終場下跌154.23點，跌幅0.88％，收在17,319.76點；櫃買指數亦同步下跌1.86點，跌幅0.86％，收在214.57點；三大法人進出方面，外資轉賣24.02億元，投信賣超5.37億元，自營商也賣超4.8億元，惟外資法人於台指期貨市場上則是轉買4,404口多單，累計淨空單部位為15,805口，心態呈現謹慎中性偏多。
台股一路過關斬、反彈大漲來到17,500點關卡後，雖短線確實有震盪整理之必要，但若有震盪拉回，預計於10日線或月線等位置區，又將是另一次投資人「逢低買好股」的大好機會。
就技術面觀察，加權指數反彈大漲，一舉突破10日線、月線、季線及7月28日低點16,893點頸線壓力區，不僅成功化解「三尊頭」型態成型之反轉下殺疑慮，且隨慣性改變、短中期均線順勢扭轉，顯見後市仍持續看佳。
就經濟面角度而言，受惠於AI、5G、高速運算（HPC）、電動車、汽車電子等應用百花齊放，晶圓代工成熟製程也產能吃緊、供不應求，顯見整體經濟、產業前景仍持續看好，後市並沒有反轉下滑的疑慮。
此外，就資金面分析，美國聯準會（Fed）主席鮑爾透露，目前距離升息尚遙遠，意味寬鬆貨幣政策仍可望在延續一段時間。
展望後市，在經濟面、資金面及技術面等仍有利下，配合內外資買盤陸續歸隊、投信季底與年底作帳行情啟動，都將有利台股持續向上挺進。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|8/27收盤價(元)
|9/2收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2014
|中鴻
|42
|45.85
|44.40
|-3.16
|-6.09
|2637
|慧洋-KY
|23
|88.80
|84.60
|-4.73
|-9.66
|3003
|健和興
|21
|97.50
|92.60
|-5.03
|-10.29
|2605
|新興
|51
|41.00
|38.90
|-5.12
|-10.71
|6573
|虹揚-KY
|70
|26.80
|24.75
|-7.65
|-14.35
投組表現：
中鴻（2014）表現最佳，鋼鐵需求增刺激鋼價持續調漲，每股盈餘連三季正成長，股價領先回測。
虹揚-KY（6573）表現最差，價跌量縮洗盤，股價跌破10日均線。
盤勢預測：
台股除面臨技術指標過熱的調整壓力外，月線也將在未來兩周逐步向下扣抵，這將是旺季前夕最後回測產生機會的訊號。8月營收固然有利多，但從盤面的成交比重就能看出，股價領先壓低回測前波上漲支撐點時反而較少人關注，如本周航運股的融資不耐久盤，在壓回時殺低，資金轉向強勢的電子股追短。
其實針對半導體指數，在多方架構下經由大盤調整修正後，雙雄台積電、聯電依然是下半年旺季的重要主流，投資人只要等待適合買點。至於本周跌幅較重的散裝航運族群，雖因資金輪動而被殺出，但從基本面來看，指數尚未完全反應8月大漲的BDI指數，且新興、慧洋-KY、裕民等技術面回測月線，股價相對有撐。
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