資金靠攏IC設計 散戶選股先看營收成長族群

◎證券分析師黃勇文

代號 公司 張數 8/27收盤價(元) 9/2收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3689 湧德 50 38.50 49.40 28.31 54.50 1762 中化生 26 71.80 80.00 11.42 21.32 5871 中租-KY 7 263.00 259.50 -1.33 -2.45 3504 揚明光 17 119.00 116.00 -2.52 -5.10 4934 太極 55 35.80 34.20 -4.47 -8.80

投組表現：

湧德（3689）表現最佳，法人預估其第三季營收有望創高、毛利率將站穩兩成，下半年繳出優於上半年成績可期。

太極（4934）表現最差，股價受到漲多修正影響，後續恐需等待量縮後，才有望走揚

盤勢預測 ：

台股近期已站穩季線超過三天，雖見到成交量開始回溫，有利行情續揚。不過，外資近期除對權值股積極買超外，資金開始出現外溢現象，也開始往中小型股匯集，即便台股2日出現回檔、摜破季線，預期多方贏面仍大，加權指數適時的拉回其實對多頭有利。

選股方面，台股盤面資金近日來往IC設計族群靠攏情況明顯，加上龍頭股台積電依舊能守穩600元整數關卡，對多頭將是重要的信心指標。

不過，展望後市，建議投資人近期的操作仍應以營收成長的族群為主，並輔以法人買盤積極介入者，預估此類個股將是近期盤面的主流。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 8/27收盤價(元) 9/2收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6174 安碁 50 25.55 25.95 1.57 2.00 5905 南仁湖 200 16.35 16.55 1.22 4.00 8150 南茂 20 56.60 57.10 0.88 1.00 3583 辛耘 23 67.40 67.40 0.00 0.00 3264 欣銓 40 69.10 65.80 -4.78 -13.20

投組表現：

安碁（6174）表現最佳，7月營收創同期次高，走勢可望震盪盤堅，後市不看淡。

欣銓（3264）表現最差，7月營收年增逾三成，且上半年每股賺2.37元，預料股價將在月線與前高71.9元區間震盪，勿追高殺低。

盤勢預測：

台股連9日K線高過高，2日收跌154點，留下帶上影線的日黑K棒，屬於站回月、季線後的整理回測。本波個股強弱差異大，好比股王股后兩樣情，矽力KY寫下4,475元新高價；大立光卻在跌破去年3月19日低點後持續探底，可見盈餘成長才是推升股價的關鍵。

整體而言，大盤趨勢緊盯月線位置，若未失守，個股仍有短多可為，包括USB概念股祥碩、創惟持續強勢、射頻IC股宏觀噴出大漲，惟股價短線乖離大後，宜留意追高震盪風險。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/27收盤價(元) 9/2收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2303 聯電 20 61.70 64.00 3.73 4.60 5905 南仁湖 200 16.35 16.55 1.22 4.00 5483 中美晶 5 190.00 189.50 -0.26 -0.25 3051 力特 300 10.45 10.10 -3.35 -10.50 2603 長榮 10 141.00 129.50 -8.16 -11.50

投組表現：

聯電（2303）表現最佳，晶圓代工價格一路看漲至明、後年，雖股價2日走高後拉回，未能力守在高點，短線恐易有震盪，惟在內外資法人大戶心態偏多下，只要守穩10日線及月線不破，預期後市仍將有續漲機會。

長榮（2603）表現最差，股價1日下殺震盪拉回，惟隨運價指數續攀新高下，後市只要能帶量站穩於均線之上，則可望隨時有上漲表現空間。

盤勢預測：

台股2日震盪拉回整理，終場下跌154.23點，跌幅0.88％，收在17,319.76點；櫃買指數亦同步下跌1.86點，跌幅0.86％，收在214.57點；三大法人進出方面，外資轉賣24.02億元，投信賣超5.37億元，自營商也賣超4.8億元，惟外資法人於台指期貨市場上則是轉買4,404口多單，累計淨空單部位為15,805口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股一路過關斬、反彈大漲來到17,500點關卡後，雖短線確實有震盪整理之必要，但若有震盪拉回，預計於10日線或月線等位置區，又將是另一次投資人「逢低買好股」的大好機會。

就技術面觀察，加權指數反彈大漲，一舉突破10日線、月線、季線及7月28日低點16,893點頸線壓力區，不僅成功化解「三尊頭」型態成型之反轉下殺疑慮，且隨慣性改變、短中期均線順勢扭轉，顯見後市仍持續看佳。

就經濟面角度而言，受惠於AI、5G、高速運算（HPC）、電動車、汽車電子等應用百花齊放，晶圓代工成熟製程也產能吃緊、供不應求，顯見整體經濟、產業前景仍持續看好，後市並沒有反轉下滑的疑慮。

此外，就資金面分析，美國聯準會（Fed）主席鮑爾透露，目前距離升息尚遙遠，意味寬鬆貨幣政策仍可望在延續一段時間。

展望後市，在經濟面、資金面及技術面等仍有利下，配合內外資買盤陸續歸隊、投信季底與年底作帳行情啟動，都將有利台股持續向上挺進。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 8/27收盤價(元) 9/2收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2014 中鴻 42 45.85 44.40 -3.16 -6.09 2637 慧洋-KY 23 88.80 84.60 -4.73 -9.66 3003 健和興 21 97.50 92.60 -5.03 -10.29 2605 新興 51 41.00 38.90 -5.12 -10.71 6573 虹揚-KY 70 26.80 24.75 -7.65 -14.35

投組表現：

中鴻（2014）表現最佳，鋼鐵需求增刺激鋼價持續調漲，每股盈餘連三季正成長，股價領先回測。

虹揚-KY（6573）表現最差，價跌量縮洗盤，股價跌破10日均線。

盤勢預測：

台股除面臨技術指標過熱的調整壓力外，月線也將在未來兩周逐步向下扣抵，這將是旺季前夕最後回測產生機會的訊號。8月營收固然有利多，但從盤面的成交比重就能看出，股價領先壓低回測前波上漲支撐點時反而較少人關注，如本周航運股的融資不耐久盤，在壓回時殺低，資金轉向強勢的電子股追短。

其實針對半導體指數，在多方架構下經由大盤調整修正後，雙雄台積電、聯電依然是下半年旺季的重要主流，投資人只要等待適合買點。至於本周跌幅較重的散裝航運族群，雖因資金輪動而被殺出，但從基本面來看，指數尚未完全反應8月大漲的BDI指數，且新興、慧洋-KY、裕民等技術面回測月線，股價相對有撐。