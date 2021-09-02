資金靠攏IC設計 散戶選股先看營收成長族群

工商時報,

◎證券分析師黃勇文

代號公司張數8/27收盤價(元)9/2收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3689湧德5038.50 49.40 28.31 54.50
1762中化生2671.80 80.00 11.42 21.32
5871中租-KY7263.00 259.50 -1.33 -2.45
3504揚明光17119.00 116.00 -2.52 -5.10
4934太極5535.80 34.20 -4.47 -8.80

投組表現：

湧德（3689）表現最佳，法人預估其第三季營收有望創高、毛利率將站穩兩成，下半年繳出優於上半年成績可期。

太極（4934）表現最差，股價受到漲多修正影響，後續恐需等待量縮後，才有望走揚

盤勢預測

台股近期已站穩季線超過三天，雖見到成交量開始回溫，有利行情續揚。不過，外資近期除對權值股積極買超外，資金開始出現外溢現象，也開始往中小型股匯集，即便台股2日出現回檔、摜破季線，預期多方贏面仍大，加權指數適時的拉回其實對多頭有利。

選股方面，台股盤面資金近日來往IC設計族群靠攏情況明顯，加上龍頭股台積電依舊能守穩600元整數關卡，對多頭將是重要的信心指標。

不過，展望後市，建議投資人近期的操作仍應以營收成長的族群為主，並輔以法人買盤積極介入者，預估此類個股將是近期盤面的主流。

啟發投顧分析師楊基政

代號公司張數8/27收盤價(元)9/2收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6174安碁5025.55 25.95 1.57 2.00
5905南仁湖20016.35 16.55 1.22 4.00
8150南茂2056.60 57.10 0.88 1.00
3583辛耘2367.40 67.40 0.00 0.00
3264欣銓4069.10 65.80 -4.78 -13.20

投組表現：

安碁（6174）表現最佳，7月營收創同期次高，走勢可望震盪盤堅，後市不看淡。

欣銓（3264）表現最差，7月營收年增逾三成，且上半年每股賺2.37元，預料股價將在月線與前高71.9元區間震盪，勿追高殺低。

盤勢預測：

台股連9日K線高過高，2日收跌154點，留下帶上影線的日黑K棒，屬於站回月、季線後的整理回測。本波個股強弱差異大，好比股王股后兩樣情，矽力KY寫下4,475元新高價；大立光卻在跌破去年3月19日低點後持續探底，可見盈餘成長才是推升股價的關鍵。

整體而言，大盤趨勢緊盯月線位置，若未失守，個股仍有短多可為，包括USB概念股祥碩、創惟持續強勢、射頻IC股宏觀噴出大漲，惟股價短線乖離大後，宜留意追高震盪風險。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數8/27收盤價(元)9/2收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2303聯電2061.70 64.00 3.73 4.60
5905南仁湖20016.35 16.55 1.22 4.00
5483中美晶5190.00 189.50 -0.26 -0.25
3051力特30010.45 10.10 -3.35 -10.50
2603長榮10141.00 129.50 -8.16 -11.50

投組表現：

聯電（2303）表現最佳，晶圓代工價格一路看漲至明、後年，雖股價2日走高後拉回，未能力守在高點，短線恐易有震盪，惟在內外資法人大戶心態偏多下，只要守穩10日線及月線不破，預期後市仍將有續漲機會。

長榮（2603）表現最差，股價1日下殺震盪拉回，惟隨運價指數續攀新高下，後市只要能帶量站穩於均線之上，則可望隨時有上漲表現空間。

盤勢預測：

台股2日震盪拉回整理，終場下跌154.23點，跌幅0.88％，收在17,319.76點；櫃買指數亦同步下跌1.86點，跌幅0.86％，收在214.57點；三大法人進出方面，外資轉賣24.02億元，投信賣超5.37億元，自營商也賣超4.8億元，惟外資法人於台指期貨市場上則是轉買4,404口多單，累計淨空單部位為15,805口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股一路過關斬、反彈大漲來到17,500點關卡後，雖短線確實有震盪整理之必要，但若有震盪拉回，預計於10日線或月線等位置區，又將是另一次投資人「逢低買好股」的大好機會。

就技術面觀察，加權指數反彈大漲，一舉突破10日線、月線、季線及7月28日低點16,893點頸線壓力區，不僅成功化解「三尊頭」型態成型之反轉下殺疑慮，且隨慣性改變、短中期均線順勢扭轉，顯見後市仍持續看佳。

就經濟面角度而言，受惠於AI、5G、高速運算（HPC）、電動車、汽車電子等應用百花齊放，晶圓代工成熟製程也產能吃緊、供不應求，顯見整體經濟、產業前景仍持續看好，後市並沒有反轉下滑的疑慮。

此外，就資金面分析，美國聯準會（Fed）主席鮑爾透露，目前距離升息尚遙遠，意味寬鬆貨幣政策仍可望在延續一段時間。

展望後市，在經濟面、資金面及技術面等仍有利下，配合內外資買盤陸續歸隊、投信季底與年底作帳行情啟動，都將有利台股持續向上挺進。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號公司張數8/27收盤價(元)9/2收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2014中鴻4245.85 44.40 -3.16 -6.09
2637慧洋-KY2388.80 84.60 -4.73 -9.66
3003健和興2197.50 92.60 -5.03 -10.29
2605新興5141.00 38.90 -5.12 -10.71
6573虹揚-KY7026.80 24.75 -7.65 -14.35

投組表現：

中鴻（2014）表現最佳，鋼鐵需求增刺激鋼價持續調漲，每股盈餘連三季正成長，股價領先回測。

虹揚-KY（6573）表現最差，價跌量縮洗盤，股價跌破10日均線。

盤勢預測：

台股除面臨技術指標過熱的調整壓力外，月線也將在未來兩周逐步向下扣抵，這將是旺季前夕最後回測產生機會的訊號。8月營收固然有利多，但從盤面的成交比重就能看出，股價領先壓低回測前波上漲支撐點時反而較少人關注，如本周航運股的融資不耐久盤，在壓回時殺低，資金轉向強勢的電子股追短。

其實針對半導體指數，在多方架構下經由大盤調整修正後，雙雄台積電、聯電依然是下半年旺季的重要主流，投資人只要等待適合買點。至於本周跌幅較重的散裝航運族群，雖因資金輪動而被殺出，但從基本面來看，指數尚未完全反應8月大漲的BDI指數，且新興、慧洋-KY、裕民等技術面回測月線，股價相對有撐。

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工商時報 柯宗沅

證券組