台積電漲價題材仍發酵 封測等3族群受刺激
◎證券分析師黃勇文
|代號
|公司
|張數
|8/27收盤價(元)
|8/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3689
|湧德
|50
|38.50
|42.60
|10.65
|20.50
|1762
|中化生
|26
|71.80
|79.30
|10.45
|19.50
|3504
|揚明光
|17
|119.00
|121.00
|1.68
|3.40
|5871
|中租-KY
|7
|263.00
|266.50
|1.33
|2.45
|4934
|太極
|55
|35.80
|36.20
|1.12
|2.20
投組表現：
湧德（3689）表現最佳，在高速傳輸帶動下，逐步朝高階趨勢明顯，產品單價愈高、毛利越高，毛利率可望顯著提升。
太極（4934）表現最差，受惠太陽能電池片的發展，預估經過量縮整理後，將有利股價持續墊高。
盤勢預測 ：
受到MSCI調降台股權重31日盤後生效，台股盤中跌破30日低點17,244點，惟尾盤憑藉著權值股台積電（2330）漲價題材持續激勵股價上漲，台股尾盤「由黑翻紅」、小漲93.77點，站上季線壓力。
觀察盤面，當沖警示政策上線後，預期將使當沖熱度稍微冷卻，加上主力法人操作股票，也會防範過熱行情，有助未來市場籌碼的穩定、降低市場的當沖熱度。
選股方面，面板三虎31日股價表現極度弱勢，預期後市必須要能在守穩年線，才有利後續多方反彈契機。
展望後市，台股持續在季線附近震盪，預期將有機會再度攻高。
◎倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/27收盤價(元)
|8/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3051
|力特
|300
|10.45
|11.30
|8.13
|25.50
|5905
|南仁湖
|200
|16.35
|17.00
|3.98
|13.00
|2303
|聯電
|20
|61.70
|63.10
|2.27
|2.80
|5483
|中美晶
|5
|190.00
|193.00
|1.58
|1.50
|2603
|長榮
|10
|141.00
|136.00
|-3.55
|-5.00
投組表現：
力特（3051）表現最佳，自結前七個月EPS達2.34元，擺脫全額交割行列，即便31日震盪洗盤，惟隨股價站穩均線之上、低檔量增、內外資法人大戶心態偏多，後續只要守穩10日線不破，預期將仍有續漲機會。
長榮（2603）表現最差，股價31日震盪拉回，惟隨運價指數續攀新高下，預期經過震盪換手後，後市仍可望有一波行情可期。
盤勢預測：
台股31日開低震盪走高，終場上漲93.77點，漲幅0.54％，收在17,490.29點；櫃買指數亦同步上漲0.94點作收，漲幅0.44％，收在214.02點；三大法人進出方面，外資續買242.61億元，投信續買1.03億元，自營商續買13.16億元，惟外資法人於台指期轉買128口多單，累計淨空單部位為19,164口，心態呈現謹慎中性偏多。
台股31日加權指數反彈上漲來到季線位置區，短線上適度拉回整理有其必要，加上市場傳出，大陸13屆全國人大常委會第28次會議先前通過新修訂的「海上交通安全法」，學者擔憂這將成為海上衝突之不定時炸彈，才會造成加權指數31日盤中下殺拉回，屬於政治性的利空，與整體經濟面並無關聯。
選股方面，包括中化生、富鼎、尼克森、驊訊、通嘉、研通、長科*等，股價均表現強勢，部分產業前景持續看佳、公司營運具轉機成長題材，只要有資金點火作價拉抬，往往股價都容易有大漲表現。
至於電子股，則有晶圓代工、矽智財（IP）、ASIC設計、再生晶圓、矽晶圓、設備、封測、電動車概念股等；此外，隨低軌道衛星通訊時代來臨，衛星通訊大廠台揚也值得留意。
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|8/27收盤價(元)
|8/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5905
|南仁湖
|200
|16.35
|17.00
|3.98
|13.00
|3264
|欣銓
|40
|69.10
|71.80
|3.91
|10.80
|8150
|南茂
|20
|56.60
|58.80
|3.89
|4.40
|3583
|辛耘
|23
|67.40
|68.70
|1.93
|2.99
|6174
|安碁
|50
|25.55
|24.80
|-2.94
|-3.75
投組表現：
南仁湖（5905）表現最佳，多角化經營渡假村、海洋館、高爾夫等，可望因疫情趨緩逐步受惠，營運現轉機。
安碁（6174）表現最差，7月營收創新高，經整理後可望震盪走高，後市不看淡。
盤勢預測：
台股31日尾盤急拉，收在17,490點，成交值3,353億元，台積電作為本波V形反轉重要指標，傳出全面調漲先進製程與成熟製程報價後，股價順勢突破8月5日598元高點，相關供應鏈及矽晶圓、封測等族群有望受惠，包括欣銓、南茂、辛耘等個股短線皆可留意。
另外潤泰集團加入助攻行列，潤泰全與潤泰新旗下潤成控股投資南山人壽獲利貢獻，上半年每股分別賺進19.16元、7.16元，潤弘也受惠台商回流、科技廠辦建案增加，上半年每股盈餘達5.96元。
◎摩爾投顧分析師張志誠
|代號
|公司
|張數
|8/27收盤價(元)
|8/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2014
|中鴻
|42
|45.85
|46.85
|2.18
|4.20
|2637
|慧洋-KY
|23
|88.80
|89.50
|0.79
|1.61
|6573
|虹揚-KY
|70
|26.80
|26.55
|-0.93
|-1.75
|3003
|健和興
|21
|97.50
|96.30
|-1.23
|-2.52
|2605
|新興
|51
|41.00
|40.40
|-1.46
|-3.06
投組表現：
中鴻（2014）表現最佳，鋼鐵需求增刺激鋼價持續調漲，每股盈餘連三季正成長，股價成功站回月線。
新興（2605）表現最差，鐵礦砂撿便宜買盤湧現，波羅的海海峽型指數（BCI）續強，股價回測上揚的10日均線。
盤勢預測：
美股那斯達克指數30日續創15,288點新高，反倒台股31日盤中因面臨季線壓力，一度回檔近200點，所幸尾盤逐漸拉升，終場收漲93點，成功克服反壓，量能增加至3,388億元。8月後大盤受到當沖交易新制的影響呈現明顯量縮，但以波段操作角度，還是要回歸總體經濟、產業前景、個股體質來做判斷，當沖量減少除減少個股當沖的震盪幅度外，對波段持股者來說影響有限。
類股方面，鋼鐵股受惠大陸政府抑制粗鋼生產量、各國基礎建設投入加持，產業步入佳境。低成本的鐵礦砂也為國際鋼鐵廠創造利潤空間，指標股中鴻9月內銷盤價、9至11月外銷盤價已全面調漲，前景不看淡。
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