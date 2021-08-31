台積電漲價題材仍發酵 封測等3族群受刺激

◎證券分析師黃勇文

代號 公司 張數 8/27收盤價(元) 8/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3689 湧德 50 38.50 42.60 10.65 20.50 1762 中化生 26 71.80 79.30 10.45 19.50 3504 揚明光 17 119.00 121.00 1.68 3.40 5871 中租-KY 7 263.00 266.50 1.33 2.45 4934 太極 55 35.80 36.20 1.12 2.20

投組表現：

湧德（3689）表現最佳，在高速傳輸帶動下，逐步朝高階趨勢明顯，產品單價愈高、毛利越高，毛利率可望顯著提升。

太極（4934）表現最差，受惠太陽能電池片的發展，預估經過量縮整理後，將有利股價持續墊高。

盤勢預測 ：

受到MSCI調降台股權重31日盤後生效，台股盤中跌破30日低點17,244點，惟尾盤憑藉著權值股台積電（2330）漲價題材持續激勵股價上漲，台股尾盤「由黑翻紅」、小漲93.77點，站上季線壓力。

觀察盤面，當沖警示政策上線後，預期將使當沖熱度稍微冷卻，加上主力法人操作股票，也會防範過熱行情，有助未來市場籌碼的穩定、降低市場的當沖熱度。

選股方面，面板三虎31日股價表現極度弱勢，預期後市必須要能在守穩年線，才有利後續多方反彈契機。

展望後市，台股持續在季線附近震盪，預期將有機會再度攻高。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/27收盤價(元) 8/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3051 力特 300 10.45 11.30 8.13 25.50 5905 南仁湖 200 16.35 17.00 3.98 13.00 2303 聯電 20 61.70 63.10 2.27 2.80 5483 中美晶 5 190.00 193.00 1.58 1.50 2603 長榮 10 141.00 136.00 -3.55 -5.00

投組表現：

力特（3051）表現最佳，自結前七個月EPS達2.34元，擺脫全額交割行列，即便31日震盪洗盤，惟隨股價站穩均線之上、低檔量增、內外資法人大戶心態偏多，後續只要守穩10日線不破，預期將仍有續漲機會。

長榮（2603）表現最差，股價31日震盪拉回，惟隨運價指數續攀新高下，預期經過震盪換手後，後市仍可望有一波行情可期。

盤勢預測：

台股31日開低震盪走高，終場上漲93.77點，漲幅0.54％，收在17,490.29點；櫃買指數亦同步上漲0.94點作收，漲幅0.44％，收在214.02點；三大法人進出方面，外資續買242.61億元，投信續買1.03億元，自營商續買13.16億元，惟外資法人於台指期轉買128口多單，累計淨空單部位為19,164口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股31日加權指數反彈上漲來到季線位置區，短線上適度拉回整理有其必要，加上市場傳出，大陸13屆全國人大常委會第28次會議先前通過新修訂的「海上交通安全法」，學者擔憂這將成為海上衝突之不定時炸彈，才會造成加權指數31日盤中下殺拉回，屬於政治性的利空，與整體經濟面並無關聯。

選股方面，包括中化生、富鼎、尼克森、驊訊、通嘉、研通、長科*等，股價均表現強勢，部分產業前景持續看佳、公司營運具轉機成長題材，只要有資金點火作價拉抬，往往股價都容易有大漲表現。

至於電子股，則有晶圓代工、矽智財（IP）、ASIC設計、再生晶圓、矽晶圓、設備、封測、電動車概念股等；此外，隨低軌道衛星通訊時代來臨，衛星通訊大廠台揚也值得留意。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 8/27收盤價(元) 8/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5905 南仁湖 200 16.35 17.00 3.98 13.00 3264 欣銓 40 69.10 71.80 3.91 10.80 8150 南茂 20 56.60 58.80 3.89 4.40 3583 辛耘 23 67.40 68.70 1.93 2.99 6174 安碁 50 25.55 24.80 -2.94 -3.75

投組表現：

南仁湖（5905）表現最佳，多角化經營渡假村、海洋館、高爾夫等，可望因疫情趨緩逐步受惠，營運現轉機。

安碁（6174）表現最差，7月營收創新高，經整理後可望震盪走高，後市不看淡。

盤勢預測：

台股31日尾盤急拉，收在17,490點，成交值3,353億元，台積電作為本波V形反轉重要指標，傳出全面調漲先進製程與成熟製程報價後，股價順勢突破8月5日598元高點，相關供應鏈及矽晶圓、封測等族群有望受惠，包括欣銓、南茂、辛耘等個股短線皆可留意。

另外潤泰集團加入助攻行列，潤泰全與潤泰新旗下潤成控股投資南山人壽獲利貢獻，上半年每股分別賺進19.16元、7.16元，潤弘也受惠台商回流、科技廠辦建案增加，上半年每股盈餘達5.96元。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號 公司 張數 8/27收盤價(元) 8/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2014 中鴻 42 45.85 46.85 2.18 4.20 2637 慧洋-KY 23 88.80 89.50 0.79 1.61 6573 虹揚-KY 70 26.80 26.55 -0.93 -1.75 3003 健和興 21 97.50 96.30 -1.23 -2.52 2605 新興 51 41.00 40.40 -1.46 -3.06

投組表現：

中鴻（2014）表現最佳，鋼鐵需求增刺激鋼價持續調漲，每股盈餘連三季正成長，股價成功站回月線。

新興（2605）表現最差，鐵礦砂撿便宜買盤湧現，波羅的海海峽型指數（BCI）續強，股價回測上揚的10日均線。

盤勢預測：

美股那斯達克指數30日續創15,288點新高，反倒台股31日盤中因面臨季線壓力，一度回檔近200點，所幸尾盤逐漸拉升，終場收漲93點，成功克服反壓，量能增加至3,388億元。8月後大盤受到當沖交易新制的影響呈現明顯量縮，但以波段操作角度，還是要回歸總體經濟、產業前景、個股體質來做判斷，當沖量減少除減少個股當沖的震盪幅度外，對波段持股者來說影響有限。

類股方面，鋼鐵股受惠大陸政府抑制粗鋼生產量、各國基礎建設投入加持，產業步入佳境。低成本的鐵礦砂也為國際鋼鐵廠創造利潤空間，指標股中鴻9月內銷盤價、9至11月外銷盤價已全面調漲，前景不看淡。