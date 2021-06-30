受惠鋼鐵族群走強 佳大具轉機題材有望再攻高
◎ 啟發投顧分析師楊基政
|代號
|公司
|張數
|6/25收盤價(元)
|6/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2033
|佳大
|85
|21.50
|28.60
|33.02
|60.35
|2032
|新鋼
|100
|22.70
|30.10
|32.60
|74.00
|2607
|榮運
|50
|37.95
|49.60
|30.70
|58.25
|8182
|加高
|34
|53.90
|52.60
|-2.41
|-4.42
|2484
|希華
|56
|35.45
|34.35
|-3.10
|-6.16
|18.20
|182.02
投組表現：
佳大（2033）表現最佳，受惠鋼鐵族群整體走強，5月營收增溫，具備轉機題材，股價可望持續攻高。
希華（2484）表現最差，石英元件族群供給吃緊，第三季展望佳，可望續攻。
盤勢預測 ：
台股30日續漲157點，收在17,755點，成攻突破4月29日高點17,709點，成交值5,341億元，航運及鋼鐵族群持續領軍，彰源、允強、新鋼、燁輝、官田鋼、聚亨、佳大等個股同步走強，其中聚亨股價在本波攻勢裡率先創高，可為多頭指標，輪動加快，切勿追高殺低。
台股近期出現橫盤向上走勢，整體而言，均在月線上震盪整理，強勢領先突破股適合買黑賣紅外，選股上以5月營收績優者優先考量：反觀短線乖離過大者且站且走，見好就收。
◎摩爾投顧分析師李健明
|代號
|公司
|張數
|6/25收盤價(元)
|6/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2607
|榮運
|37
|37.95
|49.60
|30.70
|43.11
|5464
|霖宏
|52
|29.60
|37.40
|26.35
|40.56
|5475
|德宏
|70
|34.30
|36.90
|7.58
|18.20
|6237
|驊訊
|20
|133.00
|138.00
|3.76
|10.00
|3362
|先進光
|20
|99.60
|95.50
|-4.12
|-8.20
|10.37
|103.67
投組表現：
榮運（2607）表現最佳，作為全國最大的租櫃業者，今年以來已斥資36.6億採購新櫃，受惠歐美國家7月陸續解封，第三季營收可望大幅成長，股價30日強鎖漲停再創近22年新高，且量價配合得宜，短線仍有高點可期。
先進光（3362）表現最差，第三季進入旺季後，單季營收將挑戰歷史新高，加上大立光認購其私募15.2％股權，籌碼集中度高，股價30日回測月線守穩且量縮，明顯為清洗搶短浮額，後續補量即會再度發動波段攻勢。
盤勢預測：
美股那斯達克指數與費半指數29日雙雙改寫歷史新高，激勵台股30日收盤上漲157點，以17,755點作收，同樣續創歷史新高，但多頭仍強力拉抬傳產航運與鋼鐵股，顯然是為季底作帳美化帳面。預料7月起將轉由電子股接棒上攻，其中業績成長股已率先發動攻勢，譬如通訊服務商統振及電源供應器的僑威。
◎倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|6/25收盤價(元)
|6/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2603
|長榮
|13
|160.00
|197.00
|23.13
|48.10
|6279
|胡連
|15
|129.00
|134.00
|3.88
|7.50
|2476
|鉅祥
|50
|42.00
|43.40
|3.33
|7.00
|2455
|全新
|14
|138.00
|134.00
|-2.90
|-5.60
|8038
|長園科
|50
|38.85
|37.05
|-4.63
|-9.00
|4.80
|48.00
投組表現：
長榮（2603）表現最佳，第三季迎旺季、運價看漲，在7月起新貨櫃船陸續加入營運下，後市營運將持續暢旺，且法人心態偏多，後市仍有大漲再創新高的機會。
長園科（8038）表現最差，與台塑集團合資成立能源科技公司，搶攻電動車大商機，雖股價30日呈現震盪收平盤格局，惟隨低檔量增、趨勢轉多，只要能夠放量站穩於39元關卡之上，則隨時有一波大漲行情可期。
盤勢預測：
台股30日開高走高、再創歷史新高，終場上漲157.27點，漲幅0.89％，收在17,755.46點；櫃買指數亦同步上漲1.83點作收，漲幅0.86％，收在214.12點；三大法人進出方面，外資轉買200.07億元，投信轉賣1.19億元，自營商續買27.16億元，惟外資法人於台指期續買218口多單，累計淨空單部位為29,071口，心態轉趨謹慎中性偏多。
美國聯準會（Fed）主席鮑爾試圖平息市場不安，強調美通膨壓力只是暫時的，不致於重演1970年代的通膨災難，且將維持0～0.25％利率水準，且每月繼續收購1,200億美元之債券規模。
此外，隨歐美解封行情開跑、報復性消費需求大舉回升、第三季科技類股傳統旺季來臨、蘋果新機拉貨潮啟動，預期全球、國內下半年在經濟可望持續復甦成長，加權指數順利觸底反彈大漲、再創新高後，後市低檔有限。
選股方面，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海持續維持超強走勢，且股價屢創新高；而鋼鐵股中鴻、志聯、彰源、佳大、春源、官田鋼、燁輝、春雨、聚亨等，也接連噴出大漲。
至於電子股，則有晶宏、矽創、亞信、耀登、華新科、立敦、凱美、華容、九豪、朋程、強茂、台半、一詮、太空梭、淳安、光頡等電子次產業族群，表現亦不遑多讓，顯見市場人氣鼎沸、多方作價企圖心仍強烈，且7月主流仍是航運、鋼鐵及電子次產業族群。
◎證券分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|6/25收盤價(元)
|6/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2481
|強茂
|24
|81.80
|86.20
|5.38
|10.56
|2476
|鉅祥
|46
|42.00
|43.40
|3.33
|6.44
|1708
|東鹼
|50
|40.00
|40.30
|0.75
|1.50
|2455
|全新
|14
|138.00
|134.00
|-2.90
|-5.60
|2484
|希華
|55
|35.45
|34.35
|-3.10
|-6.05
|0.68
|6.85
投組表現：
強茂（2481）表現最佳，5月自結稅後純益1.89億元，年增87％，每股純益（EPS）達0.57元，車用等二極體需求暢旺，加上漲價效益，獲利可望顯著攀升，股價KD指標仍高檔鈍化、5日均線不破再攻。
希華（2484）表現最差，石英元件市況持續增溫，陸續反應對下游客戶漲價動作，推算6月營收有望再創高，股價短線漲多回檔，惟價量結構仍相當漂亮，預期經高檔震盪後有望表態上攻。
盤勢預測：
台股30日大漲157.27點，收在17,755.46點，收盤再創歷史新高。就技術面觀察，KD指標持續於高檔鈍化，成交量也大於5日均量，多頭氣勢如虹。不過，一旦大盤跌破5日均線，仍建議出脫持股。
盤面表現方面，航運股依舊為人氣指標，萬海、長榮、陽明、台驊投控、榮運等指標股亮燈漲停；鋼鐵股人氣也明顯增溫，大成鋼、中鋼的成交值衝上前五名，鋼鐵股成為台股第二大人氣族群。
此外，股價30日強勢創一年新高、KD鈍化的熱門股，則包括榮運、允強、榮剛、長榮、台航、燁輝、新興、春源、強茂、聚和、晶宏、東森、朋程等，均為可短多操作之標的。
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