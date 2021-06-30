受惠鋼鐵族群走強 佳大具轉機題材有望再攻高

◎ 啟發投顧分析師楊基政

代號 公司 張數 6/25收盤價(元) 6/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2033 佳大 85 21.50 28.60 33.02 60.35 2032 新鋼 100 22.70 30.10 32.60 74.00 2607 榮運 50 37.95 49.60 30.70 58.25 8182 加高 34 53.90 52.60 -2.41 -4.42 2484 希華 56 35.45 34.35 -3.10 -6.16 18.20 182.02

投組表現：

佳大（2033）表現最佳，受惠鋼鐵族群整體走強，5月營收增溫，具備轉機題材，股價可望持續攻高。

希華（2484）表現最差，石英元件族群供給吃緊，第三季展望佳，可望續攻。

盤勢預測 ：

台股30日續漲157點，收在17,755點，成攻突破4月29日高點17,709點，成交值5,341億元，航運及鋼鐵族群持續領軍，彰源、允強、新鋼、燁輝、官田鋼、聚亨、佳大等個股同步走強，其中聚亨股價在本波攻勢裡率先創高，可為多頭指標，輪動加快，切勿追高殺低。

台股近期出現橫盤向上走勢，整體而言，均在月線上震盪整理，強勢領先突破股適合買黑賣紅外，選股上以5月營收績優者優先考量：反觀短線乖離過大者且站且走，見好就收。

◎摩爾投顧分析師李健明

代號 公司 張數 6/25收盤價(元) 6/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2607 榮運 37 37.95 49.60 30.70 43.11 5464 霖宏 52 29.60 37.40 26.35 40.56 5475 德宏 70 34.30 36.90 7.58 18.20 6237 驊訊 20 133.00 138.00 3.76 10.00 3362 先進光 20 99.60 95.50 -4.12 -8.20 10.37 103.67

投組表現：

榮運（2607）表現最佳，作為全國最大的租櫃業者，今年以來已斥資36.6億採購新櫃，受惠歐美國家7月陸續解封，第三季營收可望大幅成長，股價30日強鎖漲停再創近22年新高，且量價配合得宜，短線仍有高點可期。

先進光（3362）表現最差，第三季進入旺季後，單季營收將挑戰歷史新高，加上大立光認購其私募15.2％股權，籌碼集中度高，股價30日回測月線守穩且量縮，明顯為清洗搶短浮額，後續補量即會再度發動波段攻勢。

盤勢預測：

美股那斯達克指數與費半指數29日雙雙改寫歷史新高，激勵台股30日收盤上漲157點，以17,755點作收，同樣續創歷史新高，但多頭仍強力拉抬傳產航運與鋼鐵股，顯然是為季底作帳美化帳面。預料7月起將轉由電子股接棒上攻，其中業績成長股已率先發動攻勢，譬如通訊服務商統振及電源供應器的僑威。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 6/25收盤價(元) 6/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2603 長榮 13 160.00 197.00 23.13 48.10 6279 胡連 15 129.00 134.00 3.88 7.50 2476 鉅祥 50 42.00 43.40 3.33 7.00 2455 全新 14 138.00 134.00 -2.90 -5.60 8038 長園科 50 38.85 37.05 -4.63 -9.00 4.80 48.00

投組表現：

長榮（2603）表現最佳，第三季迎旺季、運價看漲，在7月起新貨櫃船陸續加入營運下，後市營運將持續暢旺，且法人心態偏多，後市仍有大漲再創新高的機會。

長園科（8038）表現最差，與台塑集團合資成立能源科技公司，搶攻電動車大商機，雖股價30日呈現震盪收平盤格局，惟隨低檔量增、趨勢轉多，只要能夠放量站穩於39元關卡之上，則隨時有一波大漲行情可期。

盤勢預測：

台股30日開高走高、再創歷史新高，終場上漲157.27點，漲幅0.89％，收在17,755.46點；櫃買指數亦同步上漲1.83點作收，漲幅0.86％，收在214.12點；三大法人進出方面，外資轉買200.07億元，投信轉賣1.19億元，自營商續買27.16億元，惟外資法人於台指期續買218口多單，累計淨空單部位為29,071口，心態轉趨謹慎中性偏多。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾試圖平息市場不安，強調美通膨壓力只是暫時的，不致於重演1970年代的通膨災難，且將維持0～0.25％利率水準，且每月繼續收購1,200億美元之債券規模。

此外，隨歐美解封行情開跑、報復性消費需求大舉回升、第三季科技類股傳統旺季來臨、蘋果新機拉貨潮啟動，預期全球、國內下半年在經濟可望持續復甦成長，加權指數順利觸底反彈大漲、再創新高後，後市低檔有限。

選股方面，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海持續維持超強走勢，且股價屢創新高；而鋼鐵股中鴻、志聯、彰源、佳大、春源、官田鋼、燁輝、春雨、聚亨等，也接連噴出大漲。

至於電子股，則有晶宏、矽創、亞信、耀登、華新科、立敦、凱美、華容、九豪、朋程、強茂、台半、一詮、太空梭、淳安、光頡等電子次產業族群，表現亦不遑多讓，顯見市場人氣鼎沸、多方作價企圖心仍強烈，且7月主流仍是航運、鋼鐵及電子次產業族群。

◎證券分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 6/25收盤價(元) 6/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2481 強茂 24 81.80 86.20 5.38 10.56 2476 鉅祥 46 42.00 43.40 3.33 6.44 1708 東鹼 50 40.00 40.30 0.75 1.50 2455 全新 14 138.00 134.00 -2.90 -5.60 2484 希華 55 35.45 34.35 -3.10 -6.05 0.68 6.85

投組表現：

強茂（2481）表現最佳，5月自結稅後純益1.89億元，年增87％，每股純益（EPS）達0.57元，車用等二極體需求暢旺，加上漲價效益，獲利可望顯著攀升，股價KD指標仍高檔鈍化、5日均線不破再攻。

希華（2484）表現最差，石英元件市況持續增溫，陸續反應對下游客戶漲價動作，推算6月營收有望再創高，股價短線漲多回檔，惟價量結構仍相當漂亮，預期經高檔震盪後有望表態上攻。

盤勢預測：

台股30日大漲157.27點，收在17,755.46點，收盤再創歷史新高。就技術面觀察，KD指標持續於高檔鈍化，成交量也大於5日均量，多頭氣勢如虹。不過，一旦大盤跌破5日均線，仍建議出脫持股。

盤面表現方面，航運股依舊為人氣指標，萬海、長榮、陽明、台驊投控、榮運等指標股亮燈漲停；鋼鐵股人氣也明顯增溫，大成鋼、中鋼的成交值衝上前五名，鋼鐵股成為台股第二大人氣族群。

此外，股價30日強勢創一年新高、KD鈍化的熱門股，則包括榮運、允強、榮剛、長榮、台航、燁輝、新興、春源、強茂、聚和、晶宏、東森、朋程等，均為可短多操作之標的。