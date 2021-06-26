李健明︱驊訊訂單到年底 德宏營收有望創高

台股周K線連六紅，維持中長多格局，上周周量更創5月17日起漲以來的最大量，摩爾投顧分析師李健明指出，若電子股後續能重返主流，預料在第三季傳統旺季及股價位階偏低的加持下，4月29日盤中17,709點的歷史高點將可在7月突破，布局法人積極買進的績優電子股較容易再賺大波段利潤；本周投資組合前兩大為驊訊（6237）、德宏（5475），再選入先進光（3362）、霖宏（5464）與榮運（2607）。

那斯達克指數及標普500指數雙創歷史新高，帶動台股25日同樣在績優電子股德宏、強茂，以及航運股榮運、益航強鎖漲停的提振下，盤中最高來到17,597點，收盤上漲95點，以17,502點作收，續創15,159點反彈以來的新高，足足飆漲2,438點。

如先前所料，加權指數將於6月底前完全回補5月3日17,548～17,546點向下跳空缺口，隨外資25日再度買超台股87.97億元，加上投信、自營商等三大法聯手大買135.26億元，多頭行情欲小不易。

類股方面，雖然航運指數25日大漲4.96％，漲幅居上市指數之冠，表現可圈可點，但成交量明顯不足，族群內個股走勢恐逐漸分歧，甚至有可能出現拉東出西、拉高出貨的現象，因此在選股上必須十分謹慎，切勿隨意追高。

電子股則受航運股的吸金效應排擠，資金比重仍未達到五成，同時造紙與觀光25日也明顯轉弱，鋼鐵更呈現開高走低的格局，上述傳產三類股本周逢彈建議站在賣方。