陳杰瑞︱東鹼受惠船運調漲 強茂搭漲價效益

台股上周加權指數已站回17,500點之上，證券分析師陳杰瑞指出，大盤25日K線留長上影線，台積電（2330）技術指標短線仍偏空，近期建議鎖定股價領先創高、業績佳、具題材之個股。本周投資組合前兩大為東鹼（1708）、強茂（2481），再選入希華（2484）、鉅祥（2476）與全新（2455）。

台股上周開低走高，上半周強勢股震盪劇烈，尤其航運股如坐大怒神、忽漲忽跌、籌碼凌亂。但隨大盤23日站上5日均線後，強勢股輪番表態，大盤連三漲，25日更收上17,502.99點。

不過，就技術面觀察，台股雖突破前一波高點，惟KD指標並未鈍化，故出現高檔背離之情形，MACD指標亦有相同狀況。大盤25日K線留長上影線，台積電KD、MACD指標短線也偏空。因此，台股大盤目前雖止跌，仍建議居高思危，操作上不宜投入過多資金。

目前觀察重點在美元指數，17日突破年線後，長趨勢已由空翻多，雖上周出現短線漲多回檔情形，惟型態已出現落底跡象，後市若突破93.44則多頭走勢可能正式成立，對全球股市、亞股均是資金退潮的警訊。

觀察盤面，航運股上周上沖下洗，顯示籌碼面凌亂，一旦跌破5日均線，就建議逢高出脫。此外，電子股則有轉強跡象，晶豪科、玉晶光、強茂、台郡等，均有不錯表現。

選股方面，本周可留意的強勢族群包括航運、蘋概、光學鏡頭、被動元件、石英元件、IC設計等。