陳學進︱鉅祥高毛利車載夯 長榮今年EPS估30元

台股上周止穩連三日上漲，倫元投顧分析師陳學進指出，美國聯準會（Fed）努力釋出鴿派訊息，且歐美報復性消費需求回升，蘋果新機亦進入拉貨潮，電子次族群具基期偏低、籌碼面穩定等優勢，後市可期。本周投資組合前兩大為鉅祥（2476）、長榮（2603），再選入長園科（8038）、胡連（6279）與全新（2455）。

台股近期表現精彩，國內疫情孕育出絕佳買點，也如預期的觸底反彈。回顧上周，儘管受Fed鷹派勢力抬頭、美股四大指數下殺拖累，使台股大盤當日再度拉回，市場也陷入不安。不過，Fed主席鮑爾強調，美國通膨壓力只是暫時的，並不會重演1970年代的通膨災難，且維持0～0.25％利率水準、每月收購1,200億美元的債券之規模。

展望後市，台股目前多方已表態，且重新掌握發球權，預期只要大盤守穩10日線及月線不破，後市仍將維持震盪走揚格局。期間若有拉回，亦不失為低接上車的好機會。

觀察盤面，不僅航運股、鋼鐵股持續展現強勢攻堅之企圖心，甚至電子股亦出現轉強態勢，包括晶宏、玉晶光、揚明光、聯一光、亞光、立德、飛宏、德宏、霖宏、精星、加高、希華、強茂、德微、朋程、晶豪科、全新、智邦、安普新、康普、美琪瑪、AES-KY等電子次產業族群強勢接棒，顯見多方作價企圖心仍強。

選股方面，電子次族群基期普遍偏低，籌碼面經長時間沉澱、穩定度相對較佳，加上第三季旺季來臨，股價可望有輪動大漲表現機會。