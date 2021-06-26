楊基政︱新鋼報價可望漲 希華供給續吃緊

台股周K線連六周收紅，全周上漲184點，收在17,502點，順利站回5月起跌位置，啟發投顧分析師楊基政認為，整體而言大盤仍以月、季線為中線多空依據，目前指數空間不大，以個股表現為主；本周投資組合前兩大為新鋼（2032）、希華（2484），再選入榮運（2607）、佳大（2033）與加高（8182）。

台股近期在中期均線上持續進行整理，但類股輪動速度加快，操作上應避免追高殺低，只要加權指數尚未突破4月29日17,709點歷史高點以前，選股上以領先突破強勢族群為主，包括鋼鐵、石英元件、車用電池及部分航運股，可在這些強勢股間輪動操作。

其中鋼鐵股聚亨股價領先突破前高，可謂人氣指標，同族群中允強、佳大、新鋼也有望吸引短線資金關注，另外，電子族群中以石英元件相對強勢，包括加高、晶技、希華等；反觀漲幅及乖離過大的族群則可且戰且走，見好就收，譬如盤面人氣指標航運族群，雖持續獲得短線資金青睞，但震幅漸大，投資人可提前落袋為安。

整體而言，加權指數站穩月、季線，呈現強勢整理格局，掌握領先族群輪動節奏不變，領先指標櫃買指標能否率先突破4月29日高點為後續觀盤重點，隨資金將轉向5月營收年增率高與鋼鐵族群進行短波操作，航運族群短線籌碼相對凌亂，航運股以漲幅尚未過大的榮運及益航為首選，並嚴設停損停利機制。

此外，美股那斯達克指數上周創下新高，對大盤形成穩盤效果，後續費半指數及道瓊指數能否創高亦列觀盤重點。