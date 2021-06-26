第8洞│旺季題材族群 獲達人青睞

台股本周笑納周線連六紅，且電子股出現明顯轉強訊號。本周開始將公布6月營收，市場也將開始進行第二季獲利估算，中華經濟研究院亦將發布6月台灣製造業採購經理人指數（PMI），在近期疫情趨緩下，能否挽回5月高檔回落頹勢，為投資人關注焦點。

法人點出，電子股傳統旺季將至，加上蘋果新機拉貨潮推波助瀾，電子、傳產「雙主流」可望成為下半年市場縮影。投資人可將重心轉向具旺季題材族群，及下半年業績表現優異個股。

摩爾投顧分析師李健明本周續留上周表現最佳的榮運、光學鏡頭廠先進光，再新選入音效晶片廠驊訊、玻纖布廠德宏、PCB廠霖宏，布局將進入旺季且基期偏低之電子族群；整體持股比例100％，投組前兩大為驊訊、德宏，各占26.6％、24.01％，其餘三檔則落在14～20％間。

證券分析師陳杰瑞本周續留強勢股強茂，再選入另類航運股東鹼、石英元件希華、沖壓件廠鉅祥、上游磊晶廠全新，建議投資人挑選股價領先創新高、業績佳、具題材之領頭股；整體持股比例再降至97.8％，投組中五檔個股占比平均分布於19～20％。

啟發投顧分析師楊基政本周將具備「鋼鐵人」、「航海王」題材之個股納入麾下，續留近期飆股榮運，再新選入不鏽鋼材料廠新鋼、石英元件的希華及加高、鋼線鋼纜廠佳大；整體持股比例98％，投組首重新鋼，持股占比22.7％，其餘四檔個股則介於18～20％。

倫元投顧分析師陳學進則持續看好貨櫃航運的長榮，再新加入鉅祥、電動車相關概念股長園科及胡連、砷化鎵磊晶廠全新，押寶上周起題材發酵的電動車、5G受惠股；整體持股比例99.9，投組中首重鉅祥，占21％，其餘四檔占比則介於19～21％。

逐洞賽第七洞結果出爐，美國聯準會（Fed）「鷹影」現形後，近期戮力釋放鴿派論調，重申「通膨將是暫時的」，助力台美兩地股市再度上攻。上周冠軍由楊基政以16.81％報酬率拿下，陳學進、陳杰瑞、李健明亦分別繳出10.27％、9.61％、6.61％報酬率，位居第二至四名，四位達人均表現不俗。

台股本周由航運股、電子股輪動輪漲，李健明、楊基政上周持股榮運，隸屬於長榮集團，因手握長榮持股而身價水漲船高，股價更登上近22年來新高。單周五個交易日內四天亮燈漲停，周漲幅高達31.54％，往40元整數關卡邁進。

逐洞賽第七洞由楊基政拿下，目前與李健明、陳杰瑞同樣各擁兩洞冠軍，陳學進則亦有一冠。

楊基政︱新鋼報價可望漲 希華供給續吃緊

陳學進︱鉅祥高毛利車載夯 長榮今年EPS估30元

陳杰瑞︱東鹼受惠船運調漲 強茂搭漲價效益

李健明︱驊訊訂單到年底 德宏營收有望創高