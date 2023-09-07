白易弘｜觀望氣氛濃 留意網通族群

6日加權指數下跌53.45點（-0.32％）收16,738.16點 成交金額2,722億元。

加權指數周三（6日）電子權值個股弱勢整理，強勢族群集中在網通族群、PCB族群以及IC設計族群，AI概念股近期籌碼凌亂逢漲就有賣壓，自從AI族群轉弱後，資金開始輪動至其他類股，資金輪動加速，靜待即將公布的八月營收。

技術面部分，從日K圖形來看，加權指數日K收黑棒回測月線，短期趨勢在月季線之間量縮狹幅震盪，指數在16,800~16,300之間整理機會較大。

選股方向，網通族群

智易（3596）

智易7月營收及累計營收成長，主要由於客戶庫存水位健康、歐洲市場正在溫和復甦、亞洲地區也保持相對強勁的成長力道所帶動。預估即將公布的八月營收亦不看淡，累積營收今年有望整年創歷年高。

波若威（3163）

從3月起營收回升至新台幣2億元以上，並呈現逐月成長，2023年將受惠於各項網路規格升級、有線電視多系統經營商（MSO）升級網路規格，藉此與電信業者競爭抗衡，將帶動光波長分合產品（WDM）及光能量分合產品（Branch）光模組需求回升。公告七月自結獲利每股稅後純益（EPS）0.50元，符合市場預期。

今（7）日觀盤重點

1.類股輪動加速，觀察網通與PCB族群能否連續走強。

2.九月中AI論壇與航太展題材卡位效應。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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