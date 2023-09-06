范振鴻｜月線明扣低助攻 指數邁短線發動期

6日加權指數收跌53.45點（-0.32％），量能小幅放大至2,722億元，但仍低於月均量3,132億元，今日震盪收低，震幅擴大至109點，但仍守住5日線，櫃買指數收漲0.13％，仍強於大盤，但上市櫃同步跌家數多於漲家數，日內衝高後收上影線家數稍微增多，短線陸續有營收公布前先漲一波，但營收公布走低的現象發生，短線獲利了結過後能否走出延續性持續為短線觀察重點。

今日強勢族群為網通族群，啟碁、眾達-KY、智易漲幅4~6％不等，以及PCB族群楠梓電漲停、華通收漲9.33％，金像電、定穎投控則分別收漲4％。而昨日的強勢族群如CCL三雄、面板驅動IC大多見到賣壓，僅譜瑞-KY續強收漲5％。

多空頭家數部分今日多頭家數續強來到51.33％，空頭家數則降至14.31％，多頭維持強勢且尚未進入過熱區，因此維持短線中小續強的看法。

技術面部分，明日開始月線有扣低轉撐的機會，關注是否有利多事件點火推升指數越過16,822點正式轉強。

持續留意兩項重要訊息：

9/06（三）22：00美國8月ISM非製造業PMI

9/07（四）02：00Fed公布經濟褐皮書。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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