丁彥鈞｜房價穩定上漲 營建類股穩健

昨天美國休市一天，在國際未發生重大事件的情況下，今天加權指數上漲1.92點，終場以16,791點作收。



中國多家地產業發生財務危機，韓國房價也大幅下滑，市場開始擔心台灣的房價是否也會跟著下跌。



中國大陸因為內需不振，外銷受挫，經濟成長放緩，導致房價下跌。韓國則因為疫情時房價大漲5成，隨著利率上升，房價回跌3到4成，屬於漲多拉回。中國大陸和韓國房價下跌，有其特殊背景。



反觀台灣，中美貿易戰反而有訂單轉入，經濟不差。過去3年，政府進行選擇性信用管制，房價溫和上漲，並沒有發生暴漲的情況，因此回檔的幅度有限。最後，台灣央行的重貼現率為1.875％，和美國基準利率5.33％相比，仍然位於相對低的位階，購屋者的利息負擔不大。



由於各國經濟狀況不同，不動產為非貿易財，各國市場互相獨立，互不影響。目前台灣的房價仍然穩定成長，不需要緊張。



從技術面觀察，台股目前在季線之下，建議保守操作。預期台股短線會在萬七以下震盪。由於基本面和技術面都有疑慮，台股即使反彈，幅度也不會太高。建議選擇有基本面保護的個股，比較安心。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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