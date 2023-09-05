蔡正華｜投信作帳重點在下半月 潛力股點兵

半年線初步築底成功的台股，周一震盪走高，順勢站上前一周高點16,780點，行情初步出現周級別日出訊號（當周高點越過前一周高點，同時收盤收高）的前兆，密切觀察本周的空方抵抗後，周五收盤能否順利站在前一周高點16,780點的上方。若能站在該位置上方，則周K線出現周日出，有利於Q3季底的作帳行情，多方向上作帳的機會將大過於向下作帳的機會。

近日提到原主流AI伺服器股走勢不如先前強勢，部分資金已轉移至AI應用股及其他中小電子股，後續要留意新的個股機會、果然9月行情就由IC設計股先漲一波。不僅高價的信驊、世芯走強，如受惠AI運算對記憶體與先進封裝需求增溫，未來營運看好的愛普，USB-PD晶片獲得英特爾認證，搶攻Type-C商機的聯陽，USB PD晶片拉貨回升，同時散熱風扇馬達控制IC搶攻AI伺服器商機的偉詮電，感測器IC傳獲得兩大非蘋品牌導入的昇佳電子，投入AI及車用多年，目前持續深耕相關領域的義隆電等，近日股價相繼出現上漲，資金進駐態勢明顯。

IC設計的走強，有一部分原因其實在PC以及手機市場的庫存去化已有一定成效，儘管目前需求仍有考驗，但在進入產業旺季，加上基本的庫存回補下，相關業者營運可望回溫。這個預期心理反應在股價上，即是不少個股築出底部，甚至是出現一波上漲。漲勢也在汽車供應鏈中出現，中華受惠於擴產效益顯現，加上推出多款新車，營運看俏，股價就攻上漲停！同集團的裕隆也震盪走高，車電概念的大眾控、車王電、怡利電，汽車零組件的東陽、耿鼎等股價都加溫，當中有些個股剛剛週日出，值得持續追蹤。

對於季底作帳行情，重點不在追求絕對績效，而是在相對績效，故要分成兩部分來探討，其中一個是新佈局，就是8月中旬起，投信才開始進駐，準備認養的潛力股，如背光模組的瑞儀、車用PCB的定穎投控、記憶體相關的華邦電、群聯等，由於投信介入不久，後續個股之間還有拉抬空間，這種股票能讓個別投信的績效異軍突起，故要持續追蹤。

而另一個就是原先的基本持股，當中特別是AI伺服器供應鏈的股票，如AI伺服器代工組裝的廣達、技嘉、封測的京元電、日月光投控、PCB的健鼎等，由於這種股票前景看好，故多數投信都有基本部位，類似於一榮俱榮，一損俱損的邏輯，故重點在於手上要有，確保績效不要被對手們拉開就好，真要拉抬或打壓對手，這是9月下旬的事，故AI伺服器供應鏈的股票在上半月易先整理，重點將落在下半月，預估各家投信屆時才有新動作。

（文／摩爾投顧蔡正華分析師）

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