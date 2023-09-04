陳秀芳｜大盤量縮上漲 季底作帳行情起跑

上周五美股四大指數漲多跌少，其中費半上漲0.32％，今日台股開高震盪走高，台積電（2330）、聯發科（2454）漲幅1.64％、0.14％，台積電（2330）貢獻正點數74.81點，終場大盤上漲144.75點，收在16,789.69點，成交量能約2,300億，未達月均量。

今日台幣匯率來到31.885附近，從資金流向觀察，電子成交比重降至七成以下，來到67.75％，電腦及週邊設備、電子零組件成交比重為21.49％、14.85％，今天漲幅較大的族群為數位雲端、油電燃氣族群，漲幅1.74％、1.6％；表現相對弱勢族群為觀光餐旅、玻璃陶瓷族群，跌幅為0.69％、1.85％。

從技術面觀察，今日量縮上漲，惟月線目前仍在扣高，短線仍為偏多震盪看法不變；OTC走勢不如加權凌厲，漲幅0.62％，今日漲幅較大的族群為數位雲端、電子通路族群，漲幅為1.93％、1.58％，表現相對弱勢的為生技醫療、光電族群，跌幅為0.36％、1.17％。

今日短線多空頭數呈現黃金交叉，AI概念股熱度降溫，資金轉往利基型記憶體IC、MCU以及砷化鎵指標，其中利基型記憶體IC指標中的愛普*（6531），早盤挾著利多消息攻上漲停；MCU指標的世紀（5314）漲停、金麗科（3228）也從底部起漲，漲幅9.43％；砷化鎵的宏捷科（8086）爆量上漲，創下波段新高、全新（2455）、聯亞（3081）漲幅3.07％、2.79％。

時序進入八月營收密集公佈期、九月季底作帳行情，在類股輪動狀況好轉情況下，將有利中小型股個股表現，可留意軍工航太、生技及投信認養股。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

※本資料由 鴻光投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!