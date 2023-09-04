白易弘｜鮑爾鷹中帶鴿 關注車電及PCB

國際情勢

2022年 3月以來，Fed已將目標利率調升至5.25％-5.50％，累計升幅達525個基點。對政策敏感的2 年期美債殖利率上週五收盤時持續小幅走高至4.866％，而10年期美債殖利率躍升8.3個基點，至4.173％。非農就業數據降溫市場預期九月聯準會暫停升息一次的機率提高，美股四大指數有望站回季線持續反彈。

台股盤勢，加權指數上週AI族群高檔轉弱籌碼有待沉澱，資金自AI族群流出至PCB、CCL與車電族群。市場資金卡位下半年業績潛力族群，可關注八月營收成長族群個股如：車電與PCB族群。

本周焦點個股

聯茂（6213）

今年上半年營運深受消費性電子庫存去化及傳統伺服器需求疲弱影響營收不如預期，下半年則有望受惠AI與高階車板材料訂單需求，預期自第三季起營收將走出營運谷底，營收年增率恢復正成長，2024年獲利將有機會成長逾倍。

毅嘉（2402）

8月營收中，軟板整合元件產品營收為6.41億元、機構整合元件產品營收1.56億元，單月合併營收為7.95億元，創下今年新高。消費性電子產品市場快速變動，毅嘉著重進軍車用市場，除了過去的汽車鑰匙內外部件外，也參與車用顯示器、智慧座艙的製作，與兩岸面板大廠都有緊密合作。車用產品需要經過層層驗證，也必須少量多樣化管理，能夠通過驗證的車用產品銷售時間長，對於營收貢獻較為穩定。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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