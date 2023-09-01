蘋果發表會9/13登場 這幾檔蘋概股有望嗨

蘋果（Apple）預定在台灣時間9月13日凌晨，舉行今年的秋季發表會，市場預測今年新機iPhone15系列將正式亮相，本次iPhone15接口大變革，將由Lightning轉換為Type-C，相關蘋概股也有機會接連受惠，市場上更預期，蘋果在新產品發布前可望迎來股價反彈機會。

蘋概股中，可留意的包含，iPhone15Pro Max潛望鏡鏡頭獨家供應商的大立光（3008），潛望式鏡頭單價高，約為一般高階7P鏡頭的3-4倍或以上，故大立光可望受惠；另外蘋果新一代iPhone預計在Q3推出，將從目前使用的Lightning轉換為Type-C，這將為Type-C相關零組件的供應商帶來商機，可留意的包含，連接器大廠正崴（2392）隨著Type-C相關產品的出貨量逐漸增加，預估下半年營收超越上半年，而連接器廠優群（3217），今年6月起美系客戶的訂單已開始出貨，預期訂單旺季應會一路延續到年底，預期今年第三季季增雙位數成長、下半年表現優於上半年，近期外資法人有所著墨下，股價將有機會發動；IC設計偉詮電（2436），已連三個月的業績，都優於去年同期，Type-C接口，偉詮電的技術和產品可能會受到更多市場關注，進一步提升其市場地位和競爭優勢，砷化鎵PA大廠（8086）宏捷科，受惠蘋果iPhone15全系列新機將首度導入WiFi6E技術，Q2營收5.26億元，季增53.8％，七月營收2.32億元，創18個月高點，Q2 EPS 0.01元，由虧轉盈，較首季大增五成，近期法人有所著墨，都可列為留意的口袋名單。

（文／摩爾投顧莊佳螢分析師）

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