AI股沖累了嗎？王文良點名這2檔有新商機

9/13美國科技巨頭特斯拉、Meta、Google、OpenAI、輝達等公司執行長:馬斯克、祖克柏、皮查伊、阿特曼，黃仁勳以及微軟創辦人比爾蓋茲都將前往美國國會山莊參與AI論壇；同一天台灣舉辦2023科技論壇主題：「AI創新應用大浪潮。」也有行政院副院長、數位發展部長、交通部長等大咖參與。

9月國內外兩大AI盛事，未必推動台股奔向另一座高峰，但製造話題衝量不是問題。AI崛起帶動當沖熱潮，8/18~8/28現股當沖金額最少1,496億、最高2,269億，當沖比最低43%、最高48.7%。8/31成交金額前五名:技嘉245億、緯創222億、台積電222億、廣達177億，連向下跳空觸及跌停的緯穎都超過100億。

AI股大跌有人搶，利空也不怕，每天兩種走勢：開高走低或開低走高，實際上技術面逐漸作頭。若不願天天下注賭大小，可嘗試尋找AI之外，具備新題材值得等待的好股票。例如健策、裕隆。

健策：

PC、NB買氣低迷，健策上半年EPS7.78元低於去年，8月股價卻不跌反漲，從519漲到693元，上漲不必帶量，長線籌碼安定。

明明人手一支手機，為何華碩、聯想、羅技、雷蛇、亞諾、SONY、STEAM，紛紛推出掌上型遊樂器宛如接力?因為沒有按鈕的手遊對懷舊遊戲玩家而言毫無樂趣。手指游移十字鍵、類比搖桿、用力壓住實體按鍵凹凸彈性觸覺帶來快感，再加上螢幕，才有資格稱之為掌上型主機。

經歷紅白機、PCE、超任、N64、GC、SS、PS、DC、小賣店四處林立與大金剛、小精靈街機遊戲黃金年代的人，如今成為具有消費力的一群(40歲以上中年大叔)，懷念十字鍵移動角色、抓準時機按鈕跳躍打電動的感覺，掌機對老玩家的意義不在3A級大作，而是流暢運行模擬器將滿滿童年回憶塞進去。加上任天堂Swich，市面上至少會出現8台以上掌機，健策原本就是三大電視遊樂器散熱均熱片供應商，新品效應值得期待。

裕隆：

今年車市掛牌量持續上修，裕隆上半年淨利22億9,449萬，EPS2.35元獲利不俗。

過去大家對裕隆唯一印象是國產車，如今不只造車，還有電動車，更將事業版圖擴大到所有跟車子相關領域，成立「THE ONE」品牌引進車齡5年內或里程數不到8萬公里的賓士、BMW、奧迪等高級新中古車。

中古車買賣糾紛多，「THE ONE」標榜車況透明、不二價、七天鑑賞期不滿意包退。售後維修保養，都替車主著想，裕隆旗下歐固德進口車專修聯盟，主打歐系、高階車款。新中古車市場龐大，透過裕隆更有保障。老車廠賣新中古，營收來源增加，不侷限造車，發展空間更寬闊。

好公司擁新題材，就是新商機，如果9月大盤拉回，最佳買點在10月。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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