作帳行情留意3族群 投信布局這檔逾萬張

台股每逢每季3月、6月、9月、12月俗稱作帳月，內資法人投信都需要結算績效，第三季僅剩一個月，作帳行情啟動下，個股將有機會出現拉抬作帳行情，而近期由台股的籌碼面觀察，單看八月來說，近21天，買超592億，更顯示出投信已默默在布局Q3作帳行情。

時序進入九月份，目前有三大族群皆有投信的影子，包含網通族群，啟碁（6285）、智易（3596）；軍工族群，千附精密（6829）、長榮航太（2645）、車用零組件族群，東陽（1319）；這些相關的族群都有機會成為未來的潛力股。

三大族群中，網通設備大廠（6285）啟碁，前七月累計營收613.02億元，較去年同期成長28.06％，法人預期，今年全年營收均可望飛越千億元大關，並改寫歷史新高，投信近期布局逾萬張，有機會成為作帳股；車電股中，基本面較強為，東陽（1319），七月營收19.2億元，是2017年以來同期新高，上半年EPS達1.33元，預估全年可挑戰4.5元，投信有所著墨，這波題材性的輪動，後市有機會飆漲；軍工股中，長榮航太（2645），納入MSCI指數成分股，長榮集團的子公司，母公司持股約六成，去年新增訂單包括，日本全日空航空、歐洲奧地利航空，上半年EPS2.55元，第二季EPS1.71元，季增超過100％，預估全年EPS5.6元，將有機會表現。

（文／摩爾投顧莊佳螢分析師）

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