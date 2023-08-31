陳立委｜記憶體可逢低布局 聚焦3檔題材股

輝達財報大好且股價持續創新記錄，但台灣AI供應鏈卻陷入整理，其實股價若拉回修正未必是壞事，有助於讓本夢比轉換為本益比，下半年及明年AI展望仍是趨勢主流，建議可留意8月營收較7月成長的個股。

集邦科技昨日對記憶體發布研究報告，集邦表示，第三季記憶體需求仍疲弱，但隨著記憶體大廠持續減產效益逐步發酵，預估今年為谷底，明年記憶體產業將否極泰來，投資人可留意記憶體模組概念股，如：威剛（3260）、十銓（4967）、品安（8088）及宜鼎（5289）等。

台股指數今以16,707點開出，開盤後低檔震盪整理，由於近期成交量未明顯放大，顯示出市場信心仍不足，短線上操作不可大意，選股優先選基本面佳，且下半年獲利持續成長個股 。

潤隆（1808）：去年全年EPS 0.35元，上半年EPS 4.9元，前7月營收較去年同期成長 1,090％。潤隆為不動產之開發興建公司，多角化經營橫跨建設、營造、代銷和飯店等事業，由於今年處於完工入帳高峰期，加上後續看好、新橫濱、市政愛悅、景安文匯等建案完工，今年獲利將大爆發。

點序（6485）：去年全年EPS 9.71元，上半年EPS 1.68元，前7月營收較去年同期成長 -18.55％。點序為快閃記憶體控制晶片供應商，上半年受終端消費市場需求減少影響，表現較為平淡，但近期客戶鎧俠（KIOXIA）、美光（Micron）等訂貨量開始增加，預估營運將逐季成長。

僑威（3078）：去年全年EPS 3.13元，上半年EPS 3.34元，前7月營收較去年同期成長 67.21％。僑威為各類電源方案製造大廠，主要電源產品類別為個人電腦電源、工業用電源、安防用電源、網通用電源等，由於生產過程採用先進的物料自動化配送系統，故今年毛利率大幅提升，目前正搶攻充電樁市場未來營運可期。

啟發投顧分析師 陳立委

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