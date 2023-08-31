白易弘｜AI股籌碼待沉澱 關注車用零組件

加權指數週三（30日）早盤受美股輝達收盤股價創新高激勵開高，電子族群漲勢平均，成功站上月線與16,700整數關卡，成交金額持續低量能，AI概念股近期籌碼凌亂逢漲就有賣壓，自從AI族群轉弱後，資金開始輪動至其他類股，資金輪動加速，靜待九月初公佈的八月營收。

技術面部分，從日K圖形來看，加權指數日K收第三根紅棒站回月線，半年線目前是較大支撐，月線是否站穩仍需觀察兩、三天，指數在16,800~16,300點之間整理機會較大。

選股方向，關注車用零組件族群

東陽（1319）

7月呈現淡季不淡表現，營收19.20億元，年增3.3％，其中，AM業務依舊強勁且優於預期，後續State Farm將擴大採用AM件賠付，消費者保單轉換效益將逐年顯現。接下來第四季傳統旺季，上游供應鏈預期8～9月開始拉貨，有助於OEM事業的成長動能。

華孚（6235）

華孚因主要電動車客戶於第三季進行工廠升級影響，預估單月營收已於7月觸底，並正向看待公司中長期成長展望，將受惠全球車用鎂鋁合金市場當前處於上升循環初期，且合格供應商有限，隱含競爭者先入者優勢，公司贏得新專案將有利華孚客戶分散，過度集中風險下降。

今（31）日觀盤重點：

1.AI指標個股如技嘉、廣達是否續強過前高。

2.九月中AI論壇與航太展題材卡位效應。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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