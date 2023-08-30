范振鴻｜台股量縮反彈 繼續震盪打底

加權指數收漲96點（+0.58％），量能雖然較昨日量增但僅2,794億元，量能不足以視為攻擊量，技術面部分雖然站上月線，但月線趨勢仍然走空，而月線最快六個交易日後翻揚，因此接下來最好的狀況是持續在月線之上量縮整理，靜待月線壓力減弱後，再進一步轉揚，若要直接突破8/24高點16,822直接轉強，至少需帶3,500億以上的有效攻擊量，同時也將符合短底完成條件。

OTC指數今日大漲1.31％，同樣的問題是大漲但是量能不足，但OTC領先大盤站回8/18高點，再從多空頭家數觀察，短線多頭家數今日開始轉強，由前一日的14％跳升至17％，雖然家數比例仍低，但是開始有好轉現象，投資人可持續留意佈局多單的機會。

AI族群今天早盤受輝達走高激勵續彈，但賣壓仍重大多收漲黑K或上影線，僅營邦一枝獨秀一價鎖漲停，強勢族群部分類比IC有續強表現，偉詮電、通嘉續強，記憶體模組廠威剛、群聯、十銓則同步帶量站回季線，PA族群全新、宏捷科同步大漲。

技術面觀察，上市櫃指數皆仍處在量縮擴底震盪的階段，關鍵點續看8/17低點16,264不破延續擴底機會，短線月線則持續下壓，尚需9個交易日才能扣至16,500之下，因此短線上市櫃指數短線目標都是持續震盪整理等待短期均線同步扣低才有機會尋求進攻機會。

留意市場重要大事預告：

8/30（三）20：15ADP就業人數數據。

8/31（四）20：307月PCE數據

8/31（四）13：30MSCI指數調整

09/01（五）20：30美國8月失業率

9/1（五）20：30美國8月非農就業數據

9/1（五）22：00ISM PMI數據

文／華冠投顧分析師范振鴻

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