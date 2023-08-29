丁彥鈞｜大盤回神 留意內需為主價值股

美國聯準會官員放鷹，預期未來一段期間內，利率將維持在高檔。但主席鮑爾對貨幣政策的態度維持不變，市場認為美國9月將暫停升息，11月或12月再升息1碼，結束升息循環。由於貨幣政策趨向溫和，美國十年期公債殖利率創高後下滑。美股四大指數全數收紅，帶動今日加權指數上漲114點，終場以16,623點作收。



從基本面觀察，中國和美國兩大經濟體表現不佳，台灣的外銷金額勢必受到影響，因此在資金配置上，可以留意以內需為主的價值股。



從技術面觀察，台股目前在季線之下，盤勢偏空，建議保守操作。



預期台股短線會在萬七以下震盪。由於基本面和技術面都有疑慮，台股即使反彈，幅度也不會太高，建議選擇有基本面保護的個股，相對安全。



金融業於8月底接力舉辦法說會，共同的特徵就是對於中國大陸的地產業曝險金額極低。由於之前金融保險指數跌深，KD低點出現黃金交叉後，股價轉為強勢，近期MACD綠棒收斂，短期有機會出現反彈。



隨著輝達公布財報並發表未來展望，短期已無重大利多消息，近期出現獲利了結的賣壓，需要特別留意。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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