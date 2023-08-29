劉烱德｜台股區間震盪 留意季底上漲股

隨著全球央行年會落幕，市場除了更為明確聯準會抗通脹的決心外，短期間能掌握的就是FOMC9月利率決議不會升息；昨日美債殖利率及美元指數均從近期高點回落，短線有利於股市表現（尤其是科技股），美股四大指數普漲，費半指數漲幅最大1.21％，台積電及聯電ADR則是分別上漲0.97％及1.89％。

技術面看費半指數，上週五回測8/18前低3,405.345點，K線收下影紅K，昨日持續上漲，短線止跌反彈，後勢走回升必須量價突破8/24黑K短壓在3,663.945，否則走勢將進入高低區間震盪概率高。

昨日台股開高走高，卻在頸線16,593點前止步，為價漲量縮帶上影線倒T字K，多方持續消耗化解賣壓中。昨日法人籌碼中，外資賣超28.94億元，同日在台指期減少空單3,546口，目前未平倉淨空單仍有8,290口，顯示外資近期仍持續偏空方操作，新台幣匯率也再次由升轉貶轉。類股部分，晶圓代工雙雄領漲，台塑四寶、金融指標股撐盤，AI概念股賣壓持續中小型股疲軟。

加權今日開高量縮守穩10日線持續消化短線賣壓，尾盤拉權值股指數收漲114.39點收在16,623.65點（站回短期頭部頸線16,593之上），成交量僅2,496.76億元，為價漲量縮紅實體K線，短線籌碼輕指數易拉升，惟後勢上漲仍須量能推升。外資現貨買超39.52億元，在台指期減損空單3,434口，目前未平倉淨空單剩下4,856口；投信持續買超31.6億元，台指期同步作多目前未平倉淨多單1,956口。

大盤現階段在上方季線、下方半年線作區間震盪，量價突破季線轉強，反之量縮跌破半年線則應留意加速跌勢；市場資金主要仍是在電子半導體、電腦及週邊零組件（伺服器、NB、PC、IPC、散熱等），除了可持續留意AI回檔低接機會外；9月中旬iPhone15新機即將上市，光學（大立光、玉晶光）、高速傳輸IC（譜瑞KY、祥碩、創惟）及投信8月佈局作帳標的（中光電、廣積、華碩、台燿等）也可多關注。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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