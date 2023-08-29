陳立委｜美9/13召開AI峰會 留意3檔題材股

美國科技領袖將於9 月13日前往國會山莊，這場聚會有許多重量級人物將出席，包括黃仁勳、馬斯克、祖克柏、比爾蓋茨等，將討論AI人工智慧的發展政策，對於未來AI演算法建立規範將有大影響。市場好看討論結果仍對AI發展樂觀，今日AI概念股如：廣達（2382）、技嘉（2376）、聯茂（6213）、健策（3653）等表現亮眼。

台股指數今以16,528點漲勢開出，盤中受到套牢賣壓影響導致漲幅收斂，由於月線仍處於下滑趨勢，指數短線上來回測試5日及10日線機率高，操作上需觀察成交量及法人動向，待成交量放大及市場信心回穩時，才能站穩月線。

中國大陸昨日開始實施證券印花稅減半，而美國聯準會鷹派言論也逐漸淡化，全球二大經濟體系開始走穩，投資人可留意布局機會已浮現。操作上盡量找基本面佳，且未來產品有競爭力的個股，如：

1.華城（1519）：去年全年EPS3.21元，上半年EPS2.87元，前7月營收較去年同期成長251.2％。華城為變壓器及配電盤製造大廠，受惠台電的強韌電網專案及美國拜登57兆基礎建設，在手訂單已突破百億元，且訂單仍持續增加中，下半年獲利可望有高世駭俗的表現。

2.偉詮電（2436）：去年全年EPS0.83元，上半年EPS0.61元，前7月營收較去年同期成長-16.06％。偉詮電為混合類比及數位IC設計公司，近年來持續研發BLDC馬達控制IC及AC、DC產品，受惠AI伺服器散熱需求暴增，散熱風扇馬達控制IC訂單大增，下半年營收及毛利率可望優於上半年。

3.元晶（6443）：去年全年EPS0.41元，上半年EPS0.67元，前7月營收較去年同期成長11.01％。元晶為太陽能電池及模組製造大廠，昨元晶宣布拿下漁電共生大型太陽能模組訂單，金額約30億元，第四季營收可望明顯增加，目前元晶也積極布局海外市場，未來市佔率看好增加。

啟發投顧分析師 陳立委

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