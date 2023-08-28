賴昇楷｜短線防打第二隻腳 留意5檔潛力股

上周四（8/24）大盤如期站上月線，但是盤面仍有美中不足之處，包括；（1）上市櫃合計漲家數少於跌家數；（2）櫃買指數偏弱；（3）融資餘額消化速度慢了下來；（4）大盤下一道關卡就是季線，季線之上就是短線較大套牢區，故不排除短線往下打第二隻腳。

上周五（8/25）盤勢果真變臉摜壓，大盤大跌289點出現長黑Ｋ棒封閉多方缺口，今天雖然隨著國際股市反彈，但從櫃買指數續弱、上市櫃漲家數依舊少於跌家數來看，台股還是打第二隻腳的架構，下檔可能再度測試半年線支撐甚至跌破前低16,264。

不管台股短線會不會再洗浮額，「中多趨勢」倒是相當明確，理由包括：（1）前波在AI熱潮推動下，大盤與OTC指數雙雙深入2021年下半年的歷史高檔區進行大量解套動作，既然頭都願意洗下去，錢都已經砸進去，多頭目標理應設在更高更遠的地方；（2）總統大選下半年將逐漸升溫，根據歷史經驗往往會有政策利多助攻，遇到逆境時也會積極護盤。

綜合上述，台股中線多頭架構明確，短線整理過程中可留意5檔潛力股：

1.華城：業務包括生產變壓器、配電盤、開關設備與相關配電器材、工程承包等。今年營運成長動能來自三方面﹕（1）台電強韌電網10年計畫，帶動分散式電站需求大增，公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁，今年將出貨28台以上；（2）國內綠能發展，離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝，相關統包案也包括光儲系統整合；（3）外銷市場回溫，受惠美國拜登政府提出大基建計畫，接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。預估今年包含再生能源、強韌電網計畫相關訂單以及外銷累積訂單合計將可望年增30％～40％，並且未來2~3年接單無虞。今年上半年毛利率攀升至29％（較去年的20.8％大幅提升），稅後盈餘7.49億元，年增230％，EPS為2.87元。前7月營收為58.85億元，年增55％。

2.駐龍：（1）機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商，直接出貨給飛機機體結構大廠勢必銳（Spirit Aerosystems）及引擎大廠法國賽峰集團（Safran Group），主要終端客戶包括波音（Boeing）、漢翔、長榮航太。（2）隨著大客戶勢必銳今明年顯著提升對波音及空巴出貨量、漢翔高教機交機及長榮航太對貨機機門、防撞門等業務需求穩健，今年營運將一季比一季好，今年有機會挑戰新高。另外，在手的大客戶訂單能見度看到2030年。

3.健策：（1）散熱解決方案廠，H1的EPS為7.78元，7月營收10.79億，創今年新高。今年主要成長動能來自「車用及伺服器」領域，包括均熱片、ILM扣件、水冷式散熱模組及車用LED導線架。（2）超微（AMD）的AI加速器MI300將在第4季上市，8/1公布Q2財報時提到「客戶的需求非常高」，健策供應AMD伺服器兩大關鍵零組件「均熱片及ILM扣件」，加上AI所需規格更高，出貨成長動能可望延續至明年。

4.華孚：鎂鋁合金機構件廠，車用領域營收占比達90％。受惠電動車邁入快速成長期，加上持續追求輕量化與機構件越來越大趨勢，上半年EPS為2.21元（已超越去年全年的1.83元），前7個月累計營收32.27億元，年增45.6％。下半年含山新廠投產，明年下半年馬鞍山新廠產能開出，明、後年成長趨勢明確。

5.千附精密：精密零組件廠，HI每股盈餘1.66元，國防及半導體設備客戶拉貨升溫，H2營運優於H1。國防產品毛利率最高，佔營收逾2成。是最大軍火商「洛馬」的「愛國者PAC-3型飛彈」控制箱與束座供應商，也已切入國防大廠「雷神」供應鏈，隨台美合作持續加深，將取得更多國防品項訂單。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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