白易弘｜鮑爾鷹中帶鴿 關注網通族群

國際情勢

美國公債殖利率持續高檔盤旋，美股四大指數仍舊偏向空方走勢，道瓊指數連續第四週下跌，科技股指數則回測半年線。聯準會主席鮑爾於上週五全球央行年會演說內容呈現「鷹中帶鴿」的言論，他表示，經濟降溫的程度可能不像央行之前預期的那麼大，聯準會將「謹慎行事」來採取任何進一步行動，沖淡輝達財報優於預期但市場利多出盡的效應。

台股盤勢

加權指數上週在輝達財報利多出盡與美股回落影響下，AI族群劇烈震盪開高走低者眾，廣達（2382）創波段高點後再次回測月線，後續有待籌碼沉澱，短線當沖比過高，AI族群將陷入高檔整理走勢。市場資金輪轉卡位下半年業績潛力族群，網通族群在美國網通基建的中長線題材發酵下，可望在AI族群震盪風險下成為資金避風港。

本週焦點個股

波若威（3163）

拜登推出420億美元的寬頻基建計畫，台灣網通廠有望受惠，商機相當值得期待。從3月起，月營收回升至2億元以上，並呈現逐月成長，預期下半年有望受惠美國寬頻基建計畫，獲利將優於上半年。

智易（3596）

智易第二季營收達成率103.2％，符合預期，展望下半年，全球頻寬升級需求並未停歇，家用網路CPE需求持續增加，歐美與亞洲5G FWA CPE，以及印度、東南亞PON、WiFi Extender需求增加，預期持續帶動營收年增，智易因晶片漲價將轉嫁給客戶，以及今年營收規模穩健成長，預期2023年毛利率將維持在穩定高檔，獲利能力將優於2022年。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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