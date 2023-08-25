莊佳螢｜作帳+選舉行情 政策股首選3族群

每年3、6、9、12月的季底，都是投信法人、內資、及集團，力拚績效，作帳的關鍵月份，台股本波八月份回檔修正的同時，在半年線附近止穩，關鍵止穩的指標就可以從投信的買盤觀察到，截至8月24日止，投信連16買，合計450億元；更顯示出，內資默默在布局Q3季底作帳行情，今年更特別的是，適逢四年一次的總統大選，距離2024大選不到5個月的時間，搭上Q3作帳行情之下，台股有機會先蹲後跳；今年政策面偏多的主流產業則包含綠能、軍工航太、生技等三大族群。

2023年今年Q3，我認為未來可留意的族群，又以「軍工、航太」為最有潛力，不僅基期夠低，政府編列的明年中央政府總預算，其中國防總預算，基金及特別預算，將達到6068億元，創下歷史新高；依政策國防預算金額，將達到GDP的2.5％，都顯示出，國防的重要性，已經與日俱增，而9/14將舉行的台北國際航太展，機會挹注軍工股在選舉行情中表現。

軍工股中，有五檔潛力股值得留意，航太龍頭漢翔（2634）先前法說會，釋出好消息，上半年繳出亮眼成績。公司營運佳，漢翔董事長胡開宏在法說會難掩好心情，直言：「下半年依舊爆量，今年營收沒有天花板」，股價剛剛起漲向上，長榮航太（2645），被MSCI納入成分股，也具有表現空間可期，JPP-KY（5284），七月營收正式突破2億元，創下歷史新高，雷虎（8033），受惠微型無人機成為國防部軍用商規採購案合格廠商，這款微型無人機，預計9月中在台北航太展正式亮相，年底參加競標，有機會挹注股價表現，其中，千附精密（6829），目前接獲全球前五大國防產業公司訂單，可挹注至少10億元，投信近期有所著墨，有所著墨，買超逾千張，搭上這波選舉熱潮，將有機會往新高挑戰。

（文／摩爾投顧莊佳螢分析師）

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