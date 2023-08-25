黃勇文｜台股箱型整理 拉回找切入買點

受到美國Fed主席鮑爾即將發表演說，聯準會發表鷹派言論，雖然前天受到輝達財報利多的大漲的台股，隔天出現了長黑格局。美股四大指數收黑下，讓台股中的AI概念股大幅洗盤，加上即將開放大陸觀光來台，讓觀光概念股，有跌深反彈的跡象，另九月在南港舉行的航太暨國防展是否有資金的移轉，可以持續觀察。

加權指數方面，台股面臨月季線壓力，半年線是最大的支撐。變成鍋蓋行情，加上台積電（2330）形成島型的跳空缺口，對於未來半年線是否有撐，值得商榷。八月行情震盪大，加上融資打死不退，AI概念股雖然表現不錯，但是漲幅相對大的個股，應該是要作籌碼修正，預計在融資浮額減少下，大盤才有機會反彈。

盤面上有機會的強勢股，如電源供應器的聯德（3308）、印刷電路板中的合正（5381）、電腦板卡中的精英（2331）有機會成為下周的焦點，雖然整體大盤震盪，但是個股多空靈活度很高，只要是多頭排列的個股，應該就是熱門股。

綜合以上，台股融資籌碼紊亂，連輝達財報的利多幾乎失效，最主要是AI熱門人氣股， 大家太熱情參與盤勢，整體上需降溫，盤面才有利於選前行情的展開。

文／資深分析師黃勇文

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