AI股成當沖樂園 3檔熱門股當沖策略這樣做

證券商申報投資人違約金額，8/2、8/4、8/7「買賣相抵」後為993、775、984萬，連續三天違約金額飆高，跟7/31廣達、緯創、技嘉跌停與台股T+2交割制度有關，買股價金與當沖差額交割日就是8/2。損失慘重的當沖客內心掙扎：借錢交割還是放任違約？當沖輸錢無力補足差額者直接違約，買股留倉者計算賺回虧損的可能，偏偏廣達、緯創8/2又攜手跌停，拒絕承擔巨大虧損的人乾脆不交割。AI果真推動世界加速進化：台股從「買股不留倉」進化到「買股不交割。」

廣達、緯創、技嘉8/24合計成交1,091億，3檔股票佔大盤成交金額4,437億的1/4。AI股越熱，敢買的人多敢抱過夜的人少，當沖創造廣達成交432億，緯創數十萬張天量，無論短線、當沖，台股交易重心都在AI，不看技術線型、基本面，只比人氣，不用考慮套牢籌碼，盤中分秒都在換手。

多數人習慣做多，故當沖客先買後賣比例較高，現股當沖盛行創造熱門股「無」中生有的買盤。「無」指的是資金不足的人。然而，股價並非永遠只漲不跌，即使8/24大盤漲193點，廣達、緯創、技嘉亦收漲，「先買後賣」的人大多虧損。8/24中午12點之前廣達、緯創、技嘉走勢向下的時間約121、155、84分鐘，180分鐘內，廣達67%、緯創86%、技嘉47%的時間在跌，當沖先買後賣，做多廣達、緯創賠錢機率高，多單10點後買進技嘉還是輸。

當沖盈虧基於股價波動，最近熱門股盤中向下震盪時間有逐漸拉長趨勢，提高「先賣後買」勝算。

廣達 24日走勢圖。圖／王文良提供

緯創 24日走勢圖。圖／王文良提供

技嘉 24日走勢圖。圖／王文良提供

熱門股當沖策略：

(1) 盤前鎖定漲幅、振幅、成交量大股票。

(2) 漲幅7%左右股票，先賣後買當沖。

(3) 開低、開平不做，開高百點再進場。

(4) 10點前建立部位，12點前平倉。

(5) 停損、停利各設定2%。

AI話題不斷，每天利多佔據媒體版面，加上先前走勢強勁，誘使大眾忍不住想試試手氣，哪怕只有跟上幾分鐘行情，然而一旦股價向下反轉，瞬間急殺速度往往令人措手不及。當多數人抱著投機心態買股，做同一個方向，盤中買力耗竭，買盤開始轉為賣盤，不留倉的壓力與虧損擴大的恐慌觸發多殺多，此時，願意改變習慣、學會借力使力，在激烈競爭環境中存活下來的人，才能成為市場長期贏家。當沖勝負關鍵不是選股，是方向。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

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