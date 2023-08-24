﻿陳立委｜全新AI時代展開 留意3檔題材股

受惠人工智慧（AI）GPU晶片需求強勁，輝達盤後公布上季業績表現優於預期，且本季財測也優於市場預估，加上董事會決議實施250億美元庫藏股買回，激勵盤後股價大漲，同時也帶動相關供應鏈如：技嘉（2376）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等成交量活絡。



接下來，美國聯準會主席（Fed）鮑爾將於明日（25日）發表全球央行年會結果演說，未來貨幣及利率政策、整體經濟發展與通膨壓力的相關數據，都將牽動市場指數的走向，由於通膨指標CPI數據目標仍未達到，預料將繼續維持限制性利率一段時間。



近期台股在月線左右徘徊整理，而在AI、網通、軍工等類股帶動下，站上5日及10日線。以周線來看，目前大盤季線、半年線及年線呈上揚之多頭排列，長線趨勢仍然偏多看待。投資人可留意基本面佳，且未來產品有競爭力的個股，如：



1.漢翔（2634）：去年全年EPS1.73元，上半年EPS1.38元，前7月營收較去年同期成長43.31％。漢翔為軍用、民用航空製造大廠，近期與美商大廠GE簽下10年長約，可帶來370億元營收以上的肥約，且今年高教機將交機17架，陸續在3年左右完成66架交機。目前有計畫研發以MQ-9B為原型的軍用無人機，未來營運可期起飛。



2.元太（8069）：去年全年EPS8.69元，上半年EPS3.66元，前7月營收較去年同期成長6.27％。元太為電子紙製造大廠，雖然消費性產品需求仍低且新技術四色產品導入速度不如預期，但電子紙市場仍具備龐大的成長潛力，預估新品動能將遞延至明年發酵，明年獲利有機會創新高。



3.智邦（2345）：去年全年EPS14.64元，上半年EPS7.67元，前7月營收較去年同期成長14.66％。智邦為網路設備製造大廠，受惠美國宣布投入逾400億美元的網路基礎建設補助，智邦海外出貨量增加，另新產品SmartNIC，其高速規格符合輝達（Nvidia）需求，下半年及明年營運展望樂觀。





啟發投顧分析師 陳立委

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