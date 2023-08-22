丁彥鈞｜市場押寶AI 期待輝達法說驚喜

輝達財報將於本周公布，市場預期將有利多消息發布，資金提前進場卡位，輝達股價上漲帶動台股AI族群上漲，加權指數今天上漲56點，終場以16,437點作收。



中國大陸地產業面臨不景氣的影響，恆大、碧桂園、soho中國等陸續出現財務危機。景氣衰退恐導致民間消費力道下滑。另一方面，美國聯準會公布7月會議記錄，與會官員偏向鷹派，若美國持續維持高利率，也會導致景氣衰退，減少對外進口。受到世界兩大經濟體的影響，台灣出口持續衰退，反映在資本市場，就是台股不到一個月跌掉1,000多點。



短線有題材的領域，大概就是AI，在其他族群乏善可陳的情況下，市場資金湧入AI，推升相關概念股的股價。但是也要特別提醒，產業鏈短期會有高毛利率的訂單貢獻獲利，但長期必有其他競爭者加入分食訂單，需要多加留意。



雖然中國大陸地產業表現不佳，但中國大陸與台灣的房地產是兩個完全不同的市場，不會因為中國大陸房價下跌就導致台灣房價下跌。目前台灣房價穩健，不需要太過緊張。



市場擔心台灣金融業曝險比重過高，金融指數於上週大跌。所幸台灣金融業對碧桂園0曝險，不至於衝擊台灣金融機構的獲利。



從基本面分析，美國和中國經濟不佳，連帶影響台灣出口表現。從技術面分析，目前位於季線之下，上方套牢賣壓沉重。即使台股短線出現反彈，幅度也不會太高。預期台股短線會在萬七以下震盪，選擇有基本面保護的個股，相對安全。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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