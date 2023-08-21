賴昇楷｜台股持續反彈 留意5檔潛力股

8/10大盤如期跌破季線，不過下跌過程沒有達到下殺取量的換手效果，因此當時提醒「洗盤結束以前還有下殺取量的補刀動作」。果不其然，上周四（8/17）大盤一早摜破半年線改寫短線新低16,264同時爆量超越短天期所有均量，取量以後立馬出現「破曉Ｋ線」之止穩反彈訊號，即便上周五（8/18）又被國際股市利空拖下水，但是Ｋ棒依舊保持「不收破前一天低點」之多頭慣性，可視為反彈結構不變。

受到中國周末軍演、ECFA可能中止等負面因素干擾，以及8/24（四）凌晨輝達（NVIDIA）將公布財報、8/24（四）～8/25（五）全球央行年會登場且Fed主席將發表談話等不確定性因素影響，今天台股陷入量縮觀望整理，但是Ｋ棒「不收破前一天低點」之多頭慣性未變，終場大盤收在平盤，櫃買指數小漲0.05％。

由於大盤上周四（8/17）、五（8/18）都曾下殺取量，至今為止又能維持多頭慣性不變，因此短線只要大盤未能有效跌破上周低點16,264，便可視為反彈行情可期，若能越過上周高點16,595，進一步挑戰月線機會高，建議在此位置適度進行搶反彈操作，就算台股反彈失敗，停損空間（潛在風險）也相當有限，以「獲利風險比」角度而言是可行的策略，可留意5檔潛力股。

1.華城：今年營運成長動能來自三方面，一是台電強韌電網10年計畫，帶動分散式電站需求大增，公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁，今年將出貨28台以上；二是國內綠能發展，離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝，相關統包案也包括光儲系統整合；三是外銷市場回溫，受惠美國拜登政府提出大基建計畫，接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。預估今年營收包含再生能源、強韌電網計畫相關訂單以及外銷累積訂單合計將可望年增30％以上，整體在手訂單超過100億元，訂單能見度已達三年。

2.駐龍：（1）機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商，直接出貨給飛機機體結構大廠勢必銳（Spirit Aerosystems）及引擎大廠法國賽峰集團（Safran Group），主要終端客戶包括波音（Boeing）、漢翔、長榮航太。（2）隨著大客戶勢必銳今明年顯著提升對波音及空巴出貨量、漢翔高教機交機及長榮航太對貨機機門、防撞門等業務需求穩健，今年營運將一季比一季好，今年有機會挑戰新高。另外，在手的大客戶訂單能見度看到2030年。

3.泰碩：（1）散熱廠，上半年EPS約1元，Q3取得中國車用客戶的中控模組散熱訂單的8成份額，加上ADAS新款的電控系統散熱也將出貨，營收季增率將超過10％，毛利率也將有Q1之上水準。（2）伺服器水冷方案也已獲中國客戶採用，開案量逐步成長，目前積極耕耘供應到美系品牌廠與CSP業者，這是未來最具爆發力的成長動能。

4.軒郁：（1）美容與保健食品廠，受惠旗下各品牌於第二季陸續推出新品，並且全力衝刺母親節檔期與電商年中慶活動，推升Q2營收6.55億（季增28％、年增60％）創歷史新高，上半年營收及獲利再創同期新高，EPS達7.12元。（2）7月併入國內知名保養品牌「阿原YUAN」營收，技術合作，關鍵天然素材與碳權合作綜效可期。阿原肥皂國內有21家專櫃以及海外23家專門店，一起打造綠色產品大艦隊。

5.宏碁資訊：宏碁旗下資訊服務商，主要業務是利用雲端、AI、大數據、物聯網及區塊鏈等技術協助企業進行數位轉型。今年衝刺三大面向﹕（A）去年11月投資專精於資料備份及系統備援的廠商《資褓儲存》，提供企業與政府更完整的資安聯防縱深﹔（B）公司專注在微軟AZURE公有雲架構，與專長在AWS、GCP兩大公有雲的《宏碁智雲》策略結盟後可擴大雲端維運託管平台範圍，滿足客戶多雲、混合雲的需求﹔（C）看好供應鏈由中國轉移到東南亞的商機，預計上半年在中國上海設立子公司，提供台商雲端建置服務及逐步朝東南亞發展的雲端需求，未來也將跟著客戶前往東南亞設點，擴大業務版圖。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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