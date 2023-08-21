陳秀芳｜靜待輝達財報 大盤量縮震盪

上周五美股四大指數漲跌互見，其中費半小漲0.48％，台股今日開高震盪走低，盤中一度上漲百點，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅0.37％、0.74％，而由台積電貢獻負點數16.63點，終場大盤小漲0.18點，收在16,381.49點，成交量萎縮至2,500億左右，市場觀望氣氛濃厚。

今日台幣匯率來到31.956附近，從資金流向觀察，電子成交比重仍維持在七成以上，來到74.75％，電腦及週邊設備、電子零組件成交比重為32.48％、11.19％，今天漲幅較大的族群為通信網路、化工族群，漲幅5.51％、1.43％；表現相對弱勢族群為航運、玻璃陶瓷族群，跌幅為1.23％、1.47％。

從技術面觀察，市場靜待輝達財報，今日量縮震盪，短線仍為偏多震盪看法不變；OTC走勢與加權相同，漲幅0.05％，今日漲幅較大的族群為生技醫療、通信網路族群，漲幅為1.4％、1.38％，表現相對弱勢的為觀光餐旅、航運業族群，跌幅為1.05％、1.29％。

AI族群仍為盤面焦點，世芯-KY（3661）由於AI需求旺，故上調全年展望，股價攻上漲停、散熱的建準（2421）亦強攻漲停、機殼指標的營邦（3693）午盤過後買單點火上攻，終場也漲停作收；再者，今日網通以及重電族群亦有買盤進駐，網通股的智邦（2345）漲停再創新天價，帶動其他網通個股走勢，波若威（3163）、統振（6170）紛紛漲停；重電族群的華城（1519）漲停、士電（1503）漲幅3.95％。

雖今日量縮小漲，但見到短線空頭家數比例下降至66％左右，代表個股有反彈跡象，但並不代表盤勢就將立即V轉向上，而是類股輪動有轉好跡象，但後續的延續力道仍為接下來觀察重點。操作建議仍以現股分批佈局績優好股為宜，在整體盤勢尚未明朗前，需嚴控資金水位。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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