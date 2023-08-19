高當沖比成日常 王文良教你當沖三大關鍵

8/8~8/16無論大盤漲跌、成交金額多寡，期間台股當沖比最低41.5%、最高47.2%，當沖已是券商重要衣食父母，佔4成業績。現股賣出、當沖降稅、逐筆撮合，政策助攻，無本當沖廣告洗腦，投資人前仆後繼投入，金山銀山看似就在那裡，結果2021、2022年當沖淨虧453、304億，2023年上半年當沖客合計賠掉101.7億，顯然當沖獲利不易。

散戶當沖會輸，主要三個原因：成交速度慢、市價追到高、撐到收盤砍，面對專業當沖人士毫無招架之力。想當沖成功，一定要提升速度、調整買點、把握黃金時段。

提升交易速度，除了電腦硬體效能、網路頻寬，更重要的是選股。事先選出當沖標的，注意力集中少數重點，能提高決策速度。

當沖選股條件：

(1) 高波動率 ： 最近三天振幅越大越好。

(2) 成交量大：成交大於1萬張以上股票，易進易出。

(3) 拉回幅度深：綜合第(1)、(2)點，最近10天拉回15%以上。

(4) KD指標超過80：指標過熱，人氣越旺。

有些人會等股票漲7~8%，確認是強勢股再進場，經常追到股票沒多久就被殺下來，所以當沖的買點，不是追高的點，而是盤前列入範圍的股票，開盤後先衝高後第一個拉回的點。越早衝的股票，越多人注意，當沖不是要賺到飽，是賺到了就跑，一檔股票具有波動性，接到早盤壓回低點，稍微向上震盪就有價差。

9點~10點台股成交量最大，把握當沖黃金時段，提高長期勝率。當沖持有股票時間越長，變數越大，9點半之後不建新倉，進場後賺1~2%轉手賣出，不計盈虧10點平倉。不要撐，撐到最後只會撐不住。

以下提供10檔高波動股票，作為下週當沖參考標的：緯創、力致、廣達、英業達、廣積、兆立、元太、系微、健鼎、萬潤。

切記，速度、買點、時間，是三大當沖成功關鍵。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

自創籌碼內線分析系統

精研七十二種技術分析指標

掌握趨勢、波段操作 多空雙向、靈活進出（更多分析師簡介）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!