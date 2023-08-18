黃勇文｜台股半年線築底 AI股看它臉色

受到美股四大指數收黑影響，且市場FOMC公布聯準會（Fed）仍可能升息的氛圍，也牽動台股上下震盪加劇，現階段外資籌碼是持續賣超。因為台股上檔仍壓力重重，再加上恒大集團紐約申請破產保護，是否會間階影響全球經濟。AI熱浪將面臨最大的考驗，輝達（NVIDIA）將在下周公布季報，將會是下周AI概念股觀察的重點。

加權指數面對半年線16,298點的支撐，是否守穩，需要台積電（2330）的配合，假如下周權值股不守穩半年線，加上AI族群無上攻力道時，此時投信的護盤力道，可能要加大買超，單靠航運股點火，想要讓台股回穩，應該是不太容易。

現階段個股操作上難度滿高，主要是美國公債殖利率上揚突破4％，對股市有資金的收所作用，而通膨仍有一定的風險，短線台股受到美股影響大。而國際股市尚未回穩前，外資的動向將會影響台股的走向，而間階影響新台幣是由貶轉升的關鍵。

綜合以上，台股面臨上有壓力下有支撐的位階，受到融資餘額尚未大幅減少前，整體大盤要反攻力道受阻，建議操作上以PCB族群、AI族群拉回再買點，再加上只要外資可以由賣超轉買超，台股或許反彈的幅度有機會更高。

文／資深分析師黃勇文

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