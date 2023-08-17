白易弘｜守住半年線 AI一軍股轉強

16日加權指數下跌8.02點（-0.05％）收 16,446.78點 成交金額3,274億元

加權指數週三（16日）早盤開低後由AI族群領軍轉強，廣達（2382）、建準（2421）帶領加權指數開低走高，尾盤壓低結算後收盤拉高，成交金額大且股價轉強者仍以AI股居多，包括：廣達、緯創、技嘉、緯穎、光寶科、營邦、建準、英業達、仁寶、奇鋐等股，散熱族群七月營收表現佳，維持漲勢。八月操作難度較高，但AI一軍族群如：廣達（2382）、仁寶（2324）、建準（2421）等已站回全均線之上。

技術面，從日K圖形來看，加權指數日K小紅棒留下影線，下檔半年線初步獲得止穩，目前站回季線機率渺茫，指數在16,800~16,300之間整理機會較大。

選股方向，留意網通族群

中磊（5388）

2023年Q3起5G FWA產品將正式出貨，下半年歐洲市場庫存已調整完畢，目前訂單已開始回到正軌，北美市場預計調整至2023年底，不過以印度為重心的南亞市場下半年將有爆發性成長，因此下半年營運不僅加溫，今年營運也可望維持成長趨勢。

建準（2421）

受惠產品組合改善、匯兌挹注下，第2季每股盈餘（EPS）1.72元，季增55％，年增44％，上半年EPS2.83元。展望下半年，建準搭上AI伺服器成長列車，加上網通與車用加溫，營運將持續維持季增，隨著AI伺服器比重攀升，將帶動整體毛利率持續正向表現。

今（17）日觀盤重點：

1.AI指標個股如仁寶、廣達是否續強過前高。

2.多方資金能否擴散至其餘類股。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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