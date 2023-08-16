范振鴻｜AI群山撐盤 留意後市續漲行情

加權指數收跌8點（-0.05％），量能3,274億較昨日增加，但仍低於月均量，指數仍未正式止穩，但連日量縮開始有止穩機會，短線看法仍以量縮震盪靜待均線壓力緩解為主，同時仍不排除有利空殺出恐慌竭盡的可能性。

櫃買指數今天強於大盤，但整體跌家數大於漲家數，由少數個股撐盤，電子指數則在AI群山強攻下收漲，但金融指數持續弱勢重挫1.65％，非金電也下跌1.05％。AI族群今天多檔亮燈，緯創、建準、營邦收盤漲停，廣達收漲9％貢獻指數漲點29.09點最多。

短線空頭家數持續走升來到70％，進一步空方過熱，多方家數僅剩下11％，因此短線看法不變，在適度的資金控管下慢慢布局，並靜待大盤正式止穩。

零售銷售數據報3.17％，遠高於預期的1.5％，數據強勁到市場擔憂聯準會將在接下來的FOMC繼續升息，Fed watch顯示升息一碼機率上升，這也是昨晚科技股弱勢主因（估值下調風險），最近市場持續因爲數據對升息預期反覆，但整體來看，目前市場處在修正段是事實，因此觀盤重點還是在止穩確立何時發生。

碧桂園事件引發系統性風險擔憂，但目前觀察，主要屬於中國內部問題，暫時沒有進一步證據顯示將進一步引發國際風險，台灣金融業曝險程度僅低個位數。

本周關注

8/17 02：00FOMC會議紀要，以及8/31MSCI權重調整。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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