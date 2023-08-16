台股探半年線大關 老手揭AI股操作策略

本波台股自7/31日創下17,463點高點後，8月以來，一路拉回至16,307點，修正點數達1,156點，行情跌破季線，直探半年線大關，直到近日在AI族群領漲下，行情才出現跌深反彈。短線上、本周一台股創下波段新低16,307點之後，儘管周二出現多方抵抗，行情未再破底，但因權值電子不強，反彈力道不強，後續觀察本波每3~5天就破低的慣性能否出現改變。

當前由於周二收盤已將指數墊高，本周日K線有機會出現日級別的日出訊號，而一旦日級別日出確認，高不過高的慣性就能被打破，短線就能算初步止穩，故未來3日很關鍵。要能日級別日出，本周的周K線才有機會留下影線，下周才有機會出現周級別的日出，如此8月下半月才有機會站回7月低點16,593點之上。當前今年7月低點已變成多空對決的關鍵。多方若第3季要續攻，本月底前就要站回該位置之上，不讓月日落成型。

目前全球經濟基本面不強，許多廠商仍在減少非必要訂單，並且持續去化庫存，近日多家科技大廠才提到今年第3季恐旺季不旺，以此對應AI產業今年下半年的景氣能見度呈現持續成長，當然是AI產業相對較佳，故對資金而言，依然是AI股較有吸引力。如廣達今年第4季起，出貨加速成長，未來營運看好，如仁寶，隨著AI伺服器出貨比例可望由今年占整體伺服器營收的8%，提升至20~25%，如華碩在AI伺服器營收比重走高帶動下，第2季轉虧為盈，股價就相繼大漲。當然還有緯創、技嘉、英業達等也走高，市場資金持續圍繞著AI族群的態勢很明顯。

AI伺服器出貨增溫，相關供應鏈當然營運看好。即便經過了洗盤修正，由於市場沒有更值得切入的新興族群出現，於是資金再度回到AI族群。如電源供應器的台達電、光寶科、群電，機殼的營邦、勤誠，散熱的奇鋐、雙鴻、建準，PCB的健鼎、金像電，PCB上游的台光電、建榮、滑軌的川湖等，本波普遍維持相對強勢，相較於大盤跌破季線，這些供應鏈個股不少卻是守住季線，這就是隸屬AI族群所帶來的優勢，後續以來回操作應對。

（文／摩爾投顧蔡正華分析師）

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