陳立委｜輝達帶動AI股反攻 留意3檔題材股

沙烏地阿拉伯為了建立的AI語言模型，買進3,000顆輝達（Nvidia）最先進AI晶片H100，這批晶片價值高達1.2億美元，消息一出，昨輝達股價大漲7.09％，也帶動台股相關AI概念股，如：廣達（2382）、緯創（3231）、技嘉（2376）、仁寶（2324）、川湖（2059）、勤誠（8210）等，信心全面回升，今日表現搶眼。

上周末中國房地產大企業碧桂園陷入財務危機，加上中國最大民營公司中植系旗下中融信託，因資房產失利，產品停止兌付，曝險約台幣1.5兆元。本周中國金融問題將對股市投下不確定性風險。目前美國公布的經濟數據，均呈溫和上升，代表經濟基本面仍是相當不錯，但中國爆發的金融財務危機，加上中國商務部昨日突襲式發布命令，自今日起，將對台製聚碳酸酯開徵16.9％至22.4％的反傾銷稅，都對股市未來的發展，留下不穩定的因素。

指數今早反彈，明日才是短線空方慣性能否改變的關鍵日。資金風險控管並設定停損點為當前首要之任務，避開技術面爆量留上影線或多方結構破壞格局，操作上盡量以有基本面的個股為主，如：

1.群翊（6664）：去年全年EPS 11.44元，上半年EPS 6.47元，前7月營收較去年同期成長3.26％。群翊為自動化製程設備之設計製造大廠，主要應用於半導體、載板、先進封裝等產業。日前第二季財報三率三升，EPS高達3.96元，下半年汽車、伺服器相關訂單逐步擴大，營運可望逐季成長，今年獲利有機會優於去年。

2.中環（2323）：去年全年EPS-0.95元，上半年EPS 1.9元，前7月營收較去年同期成長-8.25％。中環為光碟片製造大廠，本業部分光碟片依舊沒有起色，但近年來積極布局觀光娛樂產業，包括：得利影視、威秀影城、陽明山比夢園、夏都（2722）、遠雄來（2712）、高鐵等，在疫後全面解封下，業外投資收益逐步放大，今年獲利可期。

3.成霖（9934）：去年全年EPS 2.48元，上半年EPS 0.54元，前7月營收較去年同期成長-9.81％。成霖為衛浴配件、廚房套件、傢俱櫥櫃供應商，主要產品為五金水龍頭、衛浴陶瓷等，原先幫客戶品牌代工，近期發展自有品牌Gerber，目前北美零售通路客戶反應佳，未來可望擴大出貨量，由於自有品牌毛利率較高，今年可望虧轉盈。

啟發投顧分析師 陳立委

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!