劉烱德｜觀察跌深反彈能否過頸線16,593

昨日美股多空交戰後全面收紅，科技股吸金低接買盤湧入，那指收漲1.05％，道瓊指數小漲26.23點漲幅0.07％，標普500指數收漲0.58％，費半指數漲幅最大2.87％，輝達狂飆逾7％，美光上漲6.07％，AMD上漲4.10％，台積電及聯電ADR則是分別上漲1.17％及1.29％。

財報公布後，市場關注焦點轉回即將在週二公布的7月份的零售銷售數據，以及週三即將公布的聯準會會議紀要，希望尋找更多貨幣政策前景的線索。高盛預期，聯準會可能在9 月例會上不會升息，然後於11月宣布通膨放緩，即「沒必要」繼續升息。

昨日加權指數開低走低，收盤大跌207.59點收在16,393.66點，成交量3,295億元，為價跌量增帶短下影中長黑K。昨日的中長黑算是正式跌破近2個半月形成的頭部頸線16,593位置，代表短線趨勢偏空指數將進一步往下做修正。外資賣超173.51億元，同時在台指期增加未平倉淨空單至11,208口，而新台幣匯率也是再次重貶1.26角收31.924對1美元。類股部分大都下跌，僅少數AI概念股依然強勢逆勢上漲，市場資金也並未出現流向其他類股的跡象。

近日大盤下跌融資也跟著減少（近4個交易日融資減少111.67億元），而昨日美股普漲，尤其是那指及費半漲幅較大，觀察台指期夜盤隨美股漲勢已反彈了近百點，估計台股今日早盤有機會出現跌深反彈，重點在反彈後是否有機會強勢量價表態在次站回頸線之上。短線資金應該持續在AI打轉，後續則看好企業在AI應用層面的發展，可留意軟體接棒機會外，投信8月佈局標的也可以多關注。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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