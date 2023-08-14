白易弘｜AI籌碼亂 關注財報績優股

國際情勢

美國7 月生產者物價指數（PPI）年增幅度超預期，美股上週五（11日）多震盪收黑。美債殖利率走高，拖累科技類股，半導體類股走弱，費半指數重挫2.2％，輝達下跌超過3.6％，標普與那指週線二連黑。歐美日股市近期皆回落至中長期均線附近，八月份主要指數呈現修正偏向空頭走勢。

台股盤勢

加權指數隨美股修正跌破季線，AI族群回檔幅度達20~30％後初見止穩，後續有待籌碼沉澱，短線當沖比過高，本波主流族群的領漲股如：緯創（3231）、廣達（2382）與技嘉（2376）皆有當沖過熱情況，籌碼漸趨凌亂，資金須減碼高本益比族群，資金可留意第二季季報與七月營收表現亮麗個股。

本週焦點個股

健鼎（3044）

上半年每股盈餘為4.02元，預估第3季營收有望季增10％到15％，目前AI伺服器客戶都在打樣，能否於第4季量產須視客戶決定。第2季雖處庫存調整階段，但毛利率仍優於市場期，看好伺服器需求回溫，將帶動第3季營運表現，明年將有新伺服器平台和AI伺服器兩大主要成長動能。

亞力（1514）

接獲台電強韌電網計畫及晶圓雙雄建廠所需變壓器等設備訂單，第二季及上半年營收、獲利全面改寫同期新高，第二季EPS由去年同期0.66元增加至0.68元；上半年EPS從去年同期1.23元提升至1.28元。聯電前進新加坡設廠向亞力採購不斷電設備等訂單15億元，最快年底可出貨，兩家晶圓半導體今、明兩年預估挹注亞力營收金額上看30億元。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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