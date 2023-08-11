黃勇文｜AI族群過熱 融資減肥有利盤勢

受到美國公布七月通膨數據較市場溫和下，美股四大指數漲幅收斂，加上加權指數失守季線，而外資持續調節下，只有投信近期小幅加碼台股，是否可以成為台股的救星，值得下周觀察的重點；主要的國際股市未見明顯的回溫訊號前，短線操作難度增加。

由於受到AI族群多殺多影響，但是國家隊出手護盤，加上融資餘額減少55億，尚未滿足底部訊號，可能需要再次清洗浮額，最後是權值股表態下跌後，整體盤面有機會止穩；而前波低點16,593點為關鍵指數，如果再次的拉回修正，對於指數修正是很有幫助，畢竟恐慌性賣壓，才會是反彈的開始。

近期企業財報將進入尾聲，台股半年報即將要公布，而焦點應該是8月23日輝達的財報，是否可以給AI概念股指引方向，將會是近期的焦點。市場開始回歸基本面操作，重新觀察熱門股的營收動能，加上台股當沖比高以及融資餘額維繫高檔，個股操作難度增加，但是只要有投信買超的個股，可以多加留意，可能是反攻的要角。

綜合以上，短期AI概念股需要整理，但是當前盤面焦點，除了AI相關產品，其他產品需求尚未提升，只要未來大盤開始轉折時，可關注低基期的財報績優股、CoWoS概念股，以及受美國基建網通受惠股。

文／資深分析師黃勇文

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