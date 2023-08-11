聯詠、華碩該進場？郭憲政曝11檔關鍵價
在台股上市櫃公司共有1,700多家，投資人經常面臨的難題是「如何選股？」。有鑑於此，郭憲政分析師推出「每周多空選股」，透過專門的選股程式與專業判斷，為投資人挑選幾檔多抵與空抵的個股，供投資人參考。
1.多抵個股
（1）矽統（2363）：2022年8月23日K高23.55元，2022年10月13日K低14.8元，低點向上0.618位置20.45元，也就是說矽統站上20.45元轉為多方控盤。
（2）凌陽（2401）：2022年7月14日K低25.2元，2022年7月21日K高30.2元，低點向下0.382位置28.51元，向下0.618位置27.24元。也就是說凌陽的多抵區為27.2元~28.5元。
（3）精材（3374）：2023年7月5日K高148.5元，2022年10月13日K低85.1元，高點向下0.382位置124元，向下0.618位置109元。也就是說精材的多抵區為109元~124元。
（4）華新科（2492）：6月5日K高106.5元，4月25日K低92.2元，低點向下0.382位置86.7元，向下0.618位置83.4元。也就是說華新科的多抵區為83.4元~86.7元。
（5）台半（5425）：6月12日K高106.5元，4月25日K低89.5元，低點向下0.382位置83元，向下0.618位置79元。也就是說台半的多抵區為79元~83元。
（6）台林（5353）：4月17日K高54.2元，5月12日K低40.6元，低點向下0.382位置35.4元，向下0.618位置32.2元。也就是說台林的多抵區為32.2元~354元。
（7）南電（8046）：7月19日K高280元，7月10日K低242.5元，低點向下0.382位置228元，向下0.618位置219元。也就是說南電的多抵區為219元~228元。
（8）合晶（6182）：7月17日K高49.2元，5月12日K低41.8元，低點向下0.382位置39元，向下0.618位置37.2元。也就是說合晶的多抵區為37.2元~39元。
（9）華新（1605）：2023年2月21日K高59.4元，2022年12月20日K低45.95元，低點向下0.382位置40.8元，向下0.618位置37.6元。也就是說華新的多抵區為37.6元~40.8元。
2.空抵個股
（1）聯詠（3034）：2021年4月27日K高656元，2022年9月30日K低208元，低點向上0.382位置379元，向上0.618位置485元。也就是說聯詠的空抵區為379元~485元。
（2）華碩（2357）：2023年6月13日K高328元，2022年10月11日K低223.5元，高點向上0.382位置368元，向上0.618位置393元。也就是說華碩的空抵區為368元~393元。
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