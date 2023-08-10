白易弘｜AI族群高檔修正 留意網通族群

9日加權指數下跌6.13點（-0.04％）收 16,870.94點 成交金額3,281億元

加權指數周三（9日）早盤開低一度跌破季線，隨後翻紅在平盤附近震盪，新台幣貶勢未歇，指數多空交戰，僅有大型權值股撐盤勉強收紅，AI族群進入高檔震盪期，組裝廠如：廣達（2382）、緯創（3231）與英業達（2356）等從漲勢進入震盪盤勢，散熱族群七月營收表現佳，維持漲勢。八月操作難度較高，可留意股價基期相對較低的網通族群。

技術面部分，從日K圖形來看，加權指數日K小紅棒收在季線附近。AI族群漲勢受挫短線轉趨高檔震盪，操作上AI族群接近左高附近宜先行減碼，指數區間為17,100~16,600。

選股方向 網通族群

中磊（5388）

2023年Q3起5G FWA產品將正式出貨，下半年歐洲市場庫存已調整完畢，目前訂單已開始回到正軌，北美市場預計調整至2023年底，不過以印度為重心的南亞市場下半年將有爆發性成長，因此下半年營運不僅加溫，今年營運也可望維持成長趨勢。

智邦（2345）

智邦400G產品持續出貨，2023年營收貢獻度穩定成長，7月合併營收75.1億元，月增加2.6％、年增加9.78％，寫下單月歷史次高，雖景氣不佳，衝擊大型企業支出，但智邦交換器產品以100G為出貨主力，400G比重也穩定成長帶動今年營運加溫。此外AI加速規格遷移，更大的傳輸帶動交換器從100G升級到400G/800G，也有利智邦出貨，看好全年營運成長可期。

今（10）日觀盤重點：

1.AI指標個股如緯創、廣達是否止跌。

2.權值電子股能否發揮穩盤效果。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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