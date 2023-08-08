丁彥鈞｜蘋果出貨轉弱 電子族群疲軟

蘋果財報顯示手機銷售數量放緩，衝擊台灣蘋概股，特斯拉財務長意外離職，掀起市場遐想。美國兩大巨頭出現利空消息，相關類股賣壓出籠，影響台股下跌，今日加權指數下跌118點，終場以16,877點作收。



另一方面，輝達（NVIDIA）創辦人兼首席執行長黃仁勳將於台灣時間8月8日晚上11點出席美國洛杉磯舉辦的SIGGRAPH 2023（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽），市場盛傳會發布新產品。但市場傳出消息，拜登本週將簽訂行政命令全面防堵AI及半導體技術，恐慌情緒導致賣壓出籠，是電子股下跌的另一個原因。



目前電子業存貨去化過慢，景氣復甦時間延後，短期內要出現業績大幅成長的狀況並不容易。隨著第2季財報公布，獲利不佳的公司將原形畢露。由於景氣要第四季才會復甦，第三季的財報也不會太好。此時建議布局業績良好的價值股，會相對安全。



預期台股短線會在萬七上下震盪，長期將隨著經濟一起成長；近期電子股漲多，拉回的機會高，建議逢低買進價值股，長期投資。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!